Hector Fabio Zamora, o gênio fotojornalista que deixou um legado inestimável para o jornalismo colombiano

Antes de mencionar uma pequena parte de seu legado, é necessário lembrar uma história que Héctor Fabio Zamora coletou sobre os gatos de Mompox (Bolívar) e que ele acompanhou, é claro, por uma galeria onde os felinos que guardam o cemitério municipal eram os modelos que poderiam aparecer em uma bolsa de comida para animais.

“O cemitério distrital de Mompox foi fundado em 1831 depois que José Celestino Mutis recomendou ao vice-rei Pedro de Mendinueta que construísse um fora da cidade por motivos de saúde. Mas além de sua importância histórica, é também o centro de uma anedota particular em que pelo menos uma dúzia de gatos que vivem no meio de túmulos centenários são os protagonistas.

Digno de realismo mágico, sua história remonta à morte de Alfredo Serrano Rubio, filho de um ex-prefeito de Mompox e conhecido como o 'gato'. Seu túmulo era constantemente visitado por um gato preto”, disse o fotojornalista armênio que, desde 1998, estava ligado à Editora El Tiempo, consolidando-se ali como referência em seu ofício, vendo através de suas lentes o que os outros não podiam ver: histórias visuais em lugares inesperados.

Nos lugares menos pensados são onde as melhores histórias ocorrem, e Zamora soube materializar essa premissa mais do que suficiente, por uma razão ele foi o professor que dezenas de estudantes da Universidad del Rosario aproveitaram do início ao fim, aprendendo a ter o que as faculdades de Social Chamada de comunicação de 'cheiro jornalístico', o que ele mostrou através de fotos que se tornaram histórias, denúncias e fatos.

Talvez uma das capturas mais replicadas - e lembradas - tenha sido a que obteve durante a Greve Nacional de 2019, quando em Bogotá, um agente da Esmad o chutou na cara limpa de uma jovem. Naquela cena, naquele dia, Zamora estava com a câmera na mão, puxando o obturador que deixou uma sequência de quatro imagens que mais uma vez deram conta dos abusos policiais que são constantemente relatados durante manifestações no país.

Outra de suas histórias visuais foi capturada em 2013 e foi a que ele mesmo chamou de 'O Beijo da Esperança' (apelidado de El Tiempo como 'O Beijo do Bronx') e que nasceu no centro de Bogotá durante operações policiais, chefiada pelo prefeito Gustavo Petro, no setor conhecido como 'La L'. Houve o nascimento do cartão postal que literalmente se tornou uma obra de arte, porque na entrada da 26th Street há um grafite dedicado àquele beijo entre dois moradores de rua.

“(...) Para mim, é um reflexo claro do que são os seres humanos: acho que o importante nesse momento é pensar que em um lugar onde houve tanta destruição, tantas perdas humanas, onde tantas coisas negativas foram encontradas, houve isso”, diz ele enquanto mostra a imagem impressa em fotográfico papel. E eu acredito que onde há amor, há fé e esperança”, disse o repórter da mesma casa que ajudou a consolidá-lo como professor.

O professor, o colega, o amigo, o professor que se tornou companheiro de dezenas de profissionais que caminharam por aquele meio de comunicação, foi lembrado por muitos outros jornalistas que souberam, na manhã desta segunda-feira, 11, da morte de um dos fotojornalistas mais valiosos do país em Manizales devido a causas naturais.

Retratos do conflito armado e manifestações, bem como paisagens naturais, cotidianas e sociais foram abordados pelas lentes de médio e longo alcance do fotógrafo, que não serão lembradas apenas por ganhar o Prêmio Simon Bolivar em 2019 e 2020, ou por ser digno de Alfonso Bonilla Aragón , do Gabinete do Prefeito de Cali em 2005, mas também por ser aquele professor e colega que, apesar do reconhecimento nacional, não deixou de tratar estudantes e colegas gráficos como iguais.

Héctor Fabio Zamora foi responsável por capturar momentos sem precedentes através da fotografia, e seus alunos e colegas que o têm como fonte de inspiração serão responsáveis por manter esse legado vivo para que, com base na foto de um gato em pé em uma lápide, uma história que move centenas de as pessoas podem ser contadas.

Ao longo desta segunda-feira, vários punhados de jornalistas, estudantes e até figuras políticas como Gustavo Petro lamentaram a morte do jornalista, não antes de se lembrar de parte de seu trabalho que é a musa de muitos repórteres.

