Forças ucranianas interceptaram um drone russo e o abriram para estudar sua tecnologia

As forças ucranianas interceptaram um drone russo e o abriram para aprender sobre a tecnologia com a qual ele opera. Um vídeo divulgado pelo próprio Ministério da Defesa do país mostra um militar inspecionando o aparelho.

O drone, que é um Orlan-10, caiu em algum lugar da Ucrânia, o que não foi relatado pelas autoridades do país.

No vídeo, o soldado mostra os componentes do drone militar. De acordo com alguns especialistas, certos aspectos do veículo aéreo não tripulado russo (UAV) parecem mais um artefato feito por amadores do que uma peça de tecnologia de espionagem militar de alta tecnologia, informou a Peta Pixel.

El militar ucraniano muestra la cámara que traía el dron

O soldado descobriu que uma das principais câmeras do drone é uma Canon EOS Rebel T6i. A câmera é uma das mais simples do mercado, que custa aproximadamente $750.

Em cima do veículo aéreo, a tampa do tanque de combustível foi feita com algum tipo de garrafa de água de plástico. Além disso, várias partes do drone foram fixadas com fita adesiva.

A maioria dos drones militares russos são modelos relativamente pequenos e leves. Alguns até são projetados para serem jogados à mão. A maior parte da frota consiste nos modelos Granat 1, Granat 2, Eleron-3, Zala, Orlan-10, Takhion e Zastava. Todos eles são pequenos o suficiente para “desaparecer” quando se elevam a uma altitude entre 1,5 e 2 quilômetros de altura.

La tapa del combustible del dron ruso para ser hecha con una botella de plástico

Por outro lado, a Ucrânia demonstrou um bom uso de seus drones contra as forças russas. Em meados de março, os EUA anunciaram o envio de armas antiaéreas de “longo alcance” e 100 drones americanos.

No caso dos drones, estes são os Switchblades, fabricados pela empresa americana AeroVironment, também conhecidos como “drones kamikaze” ou “mísseis suicidas”, que graças ao seu tamanho leve - semelhante ao de uma baguete - têm grande precisão e são mais sutis do que, por exemplo, os mísseis antitanque Javelin, também fornecidos pelas forças dos Estados Unidos.

Existem dois modelos dessas “munições ociosas”. O Switchblade 300 é o menor. Eles medem cerca de 30 centímetros, pesam quase 2,5 quilos e são jogados de um pequeno tubo parecido com uma argamassa. Com um ataque de precisão com munição avançada, eles têm um alcance de 10 quilômetros e um alcance de 15 minutos. Sua velocidade de cruzeiro é de 101 quilômetros por hora e a velocidade de corrida é de 161 quilômetros por hora. Eles operam a uma altitude inferior a 152 metros.

Drones Switchblade

Sua ogiva, do tamanho de uma granada, é eficaz contra veículos não blindados e grupos de tropas; não pode penetrar na armadura de tanques.

O outro modelo é o Switchblade 600. Em comparação com os anteriores, eles são maiores e mais eficazes contra alvos blindados: pesam cerca de 22,5 quilos e medem 1,3 metros. Eles apresentam ataque de precisão com ogiva anti-blindagem, o que o torna útil contra veículos. Eles têm uma altitude operacional inferior a 200 metros, seu alcance é de 40 quilômetros e o alcance do vôo é de 40 minutos. As velocidades de cruzeiro e corrida são de 113 e 185 quilômetros por hora, respectivamente.

