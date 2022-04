Emilio Marcos se aventuraria no regional mexicano após sua participação na série “El Último Rey”

Depois de sua polêmica participação na biossérie de Vicente Fernández, El Último Rey: O Filho do Povo, Emilio Marcos Osorio, não escondeu seu desejo de adicionar uma nova área de especialização à sua curta, mas já marcante carreira, como o filho de Juan Osorio e Niurka Marcos explicou que iria gostaria de se juntar ao gênero regional mexicano.

Foi em uma entrevista para a manhã da Televisa, Hoy e após o sucesso da primeira temporada da série autobiográfica de Vicente Fernández produzida por seu progenitor, que Emilio Marcos reconheceu que seu personagem mudou sua vida, por isso não descarta a possibilidade de se aventurar em esse gênero musical.

“Na música, eu estou literalmente totalmente no tradicional, mariachi. Eu realmente não estou trabalhando em nada sozinho agora, todo o foco tinha que ser para a série. Se eu estivesse preparando isso há muito tempo, a questão era deixar para lá e ver o que acontece a seguir”, disse o intérprete de 19 anos.

Así luce el actor como Alejandro Fernández (Foto:Instagram/@emilio.marcos)

Na série autobiográfica The Idol of Mexico, produzida pela Televisa e Univision, Emilio deu vida para uma versão jovem de Alejandro Fernández, que foi duramente criticado nas redes sociais; no entanto, para o jovem histrion e futuro cantor, foi um projeto muito importante continuar dando passos em sua carreira artística zagal.

Mais tarde, o namorado da conhecida jovem atriz, Karol Sevilla, marcou seu desejo de se aventurar no gênero regional mexicano, mas com pessoas que o guiam em seus primeiros passos na indústria da música nesse gênero, e, dos quais ele tem sido frequentemente considerado um emblema nacional graças ao que foi feito por El Charro de Huentitan na vida.

El último Rey (Foto: Planeta)

Quando perguntado se ele sente que cresceu em sua carreira, o jovem intérprete enfatizou que ele realmente aprendeu muitas coisas que melhoraram seu trabalho, mas de sua perspectiva pessoal ele sente que só cresceu em idade e não profissionalmente.

“Eu não senti que cresci, senti que aprendi muitas coisas. Essas coisas que aprendi me ajudaram a tornar as coisas mais fáceis para mim fazer mais tarde”, ele cunhou os comentários sobre seu desejo de cantar na música regional mexicana.

Finalmente, o jovem reconheceu que é importante usar a experiência para ser capaz de superar a si mesmo e, assim, não ficar preso: “Se eu tirasse a experiência, eu ficaria no mesmo lugar. O importante é nunca remover suas peles, é colocá-las por cima para que tudo se funda”, concluiu.

(Foto: Instagram/emilio.marcos).

Emilio foi um banco de pontos durante a semana da estreia da biosérie; no entanto, eles não foram os únicos pontos que foram feitos sobre isso, uma vez que alguns espectadores acusaram o histrion de se aproveitar da posição de seu pai como produtor para conseguir o papel de El Potrillo .

Por outro lado, esse seria o segundo gênero em que entraria o filho de Juan Osorio e Niurka Marcos, no final de 2021, Emilio compartilhou através de suas redes sociais sua mais recente produção musical solo com Mane de la Parra para o tema principal do romance O que acontece com minha família através de suas redes sociais.

Emilio Osorio Marcos, na Cidade do México e quando criança começou sua carreira como ator.

Em 2017 ela fez sua estreia como cantora, mas foi só em 2018 que lançou seu primeiro EP Emilio. Em 15 de maio de 2019, ela lançou seu primeiro álbum solo contendo 12 canções de sucesso. Depois de uma longa espera, em abril de 2020, ela lançou seu single de maior sucesso, Danzón. Posteriormente, ele lançaria em junho de 2020 a música Hoy Me Tengo Que Ir.

