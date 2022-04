Elon Musk propõe que o Twitter Blue seja mais barato e pago em dogecoin

Elon Musk, founder of SpaceX and chief executive officer of Tesla Inc., arrives at the Axel Springer Award ceremony in Berlin, Germany, on Tuesday, Dec. 1, 2020. Tesla Inc. will be added to the S&P 500 Index in one shot on Dec. 21, a move that will ripple through the entire market as money managers adjust their portfolios to make room for shares of the $538 billion company.

Elon Musk e seu novo relacionamento com o Twitter não são sem novidades. Na semana passada, despertou o interesse do mundo (e da bolsa de valores) quando se soube que comprava 9,2% das ações da rede social do passarinho e, assim, tornou-se um sócio sênior.

Quando todos estavam especulando que ele faria parte do conselho, foi anunciado ontem que ele não faria parte daquele conselho. E agora atrai novamente a atenção do público, sempre ansioso para conhecer cada um de seus momentos, ao propor uma série de mudanças no Twitter Blue, o serviço de assinatura premium da rede social.

Entre essas inovações está o fato de que o pagamento com dogecoin será integrado ao sistema, até que o preço seja reduzido, o que será adaptado ao nível de compra de cada mercado.

Musk vem pedindo a opinião dos usuários da rede social há semanas em busca de possíveis mudanças. O fundador e CEO da Tesla e da SpaceX, também expressou seus desejos de sua conta na famosa plataforma.

Um desses pedidos é baixar o preço do Twitter Blue, o serviço de assinatura mensal da rede social, de 3 para 2 dólares, mas pagando 12 meses de antecedência. A conta também seria suspensa sem direito a reembolso se o usuário a usasse para um golpe ou spam.

Outra das ideias de Musk é dar o rótulo verificado a todos os usuários do Twitter Blue. O objetivo dessa medida é tornar os exércitos de bots, que são um dos grandes problemas da rede social, “caros demais para manter”.

Musk também propõe que, no caso de pagar os doze meses do Twitter Blue antecipadamente, apenas o verificado seja entregue em uma conta 60 dias após entrar no serviço de assinatura.

O custo da assinatura do Twitter Blue deve, na sua opinião, ser proporcional à capacidade de compra e à moeda local. Neste ponto, Musk perguntou se “mesmo uma opção de pagar no Doge” seria uma boa ideia, referindo-se à criptomoeda.

Como é o Twitter Blue

O Twitter Blue foi lançado em junho de 2021 e atualmente está disponível apenas nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Esta é uma versão premium da rede social que se concentra na personalização. Entre outras coisas, o Twitter Blue tem seis temas diferentes para escolher (azul, amarelo, vermelho, roxo, laranja e verde). A cor selecionada é aplicada a links, botão de publicação e todos os outros elementos de cor de destaque.

Outro ponto interessante é que ele integra um temporizador de publicação (personalizável) que permite confirmar as mensagens antes de publicá-las permanentemente. Um recurso que está disponível em várias plataformas, como o Gmail e que oferece uma oportunidade única de não se arrepender depois. Embora o que ajudasse muito mais seria a possibilidade de modificar o que já foi publicado.

Por enquanto, teremos que esperar, pois o sistema não permite desfazer ou editar tweets, uma das grandes reivindicações dos usuários da rede social de microblogs. De qualquer forma, pela primeira vez, os usuários podem esperar que a reivindicação possa se materializar em pouco tempo. É que finalmente a empresa confirmou que já está trabalhando em um botão de edição de tweets, embora seja apenas para quem usa o Twitter Blue. Pelo menos isso implica o fato de que essa ferramenta está sendo testada de forma limitada nesse contexto. Talvez isso acabe alcançando o resto dos usuários.

