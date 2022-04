Eles estão procurando Debanhi Susana: motorista do aplicativo tirou uma foto dela na estrada e depois desapareceu

A família de Debanhi Susana começou uma busca incansável pela filha depois que não sabiam mais sobre ela desde as 5h da manhã de 9 de abril de 2022.

A história dos parentes de Debanhi é colocada no dia 8 de abril em uma Quinca perto da Procuradoria Geral da República (PGR), onde ela compareceu com outros 2 amigos sem especificar o motivo de sua presença.

No entanto, seus amigos deixaram a área sem ela, embora supostamente tenham contratado um “contato de confiança” para ir atrás dela, e de lá, devolvê-la para sua casa.

Debanhi Susana nunca chegou, embora se saiba que eles passaram por ela. Era um motorista dedicado ao serviço de táxi particular por meio de aplicativos móveis, mas essa viagem foi feita fora das plataformas.

Foi esse homem que enviou aos amigos uma fotografia de Debanhi Susana no meio da estrada, supostamente a Rodovia Laredo, onde finalmente a deixou por volta das 5:00 da manhã de 9 de abril, porque desde então nada se ouviu dela.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Através de suas redes sociais, especialmente o Instagram, foi sua prima que postou uma série de vídeos mostrando como eles estão procurando Debanhi, sem a ajuda das autoridades, já que até então a ordem de apoio não havia sido dada.

No entanto, membros da comunidade se juntaram à família, porque através das redes sociais, agradeceram o apoio de uma equipe canina que chegou na área para continuar a rota na estrada onde Debanhi teria desaparecido.

De acordo com seu boletim de localização, publicado através da Comissão Local de Busca de Pessoas, ela foi vista pela última vez na Carretera a Laredo, no auge da Colonia Nueva Castilla.

Além disso, ela é descrita como uma jovem de tex branco, de constituição esbelta, que pesa aproximadamente 48 quilos, mede aproximadamente 1,67 metros e tem cabelos lisos abaixo do ombro na cor marrom claro.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

Ele também tem um rosto afiado, grandes olhos castanhos claros, não usa óculos, tem um nariz “longo e virado para cima”, ele tem sobrancelhas grossas, uma boca média com lábios finos, ele usa aparelho e tem orelhas pequenas com um lobo médio.

Como um sinal particular, ele tem uma cicatriz velha embaixo do queixo e outra na mão direita. Debanhi não vive com nenhuma doença.

A última vez que ele foi visto vivo, ele usava uma calça de saia escura, uma blusa branca com alças, bem como tênis azul converse.

Por sua vez, María de la Luz Balderas, da Comissão Local de Busca de Pessoas Desaparecidas, informou que durante esta semana dez pessoas desaparecidas estavam localizadas no Estado.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Ele também relatou que quando uma pessoa, qualquer um, desaparece, um protocolo imediato é iniciado com as autoridades policiais para procurar as vítimas.

Diante disso, eles chamaram uma busca de emergência para encontrar Debanhi, que consiste em coletar o relatório ou relatório de desaparecimento e, em seguida, notificar todas as corporações policiais, um boletim de busca é emitido e uma estreita colaboração é mantida com o Gabinete do Procurador-Geral, que realiza o pesquisa correspondente.

Outras ações também foram implementadas, como a busca com o Ministério da Saúde em hospitais locais, onde eles procuram por ele vivo. Lá, os acidentes automobilísticos são verificados nas últimas 48 horas, além dos centros de detenção.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Finalmente, María de la Luz informou que o governador Samuel García e o secretário estadual de Segurança Pública, Aldo Fasci, anunciarão medidas importantes que serão implementadas pelo Executivo Federal.

Se você tiver informações que possam levar à localização de Debanhi Susana Escobar, entre em contato conosco através das redes sociais oficiais da menina de 18 anos ou pelo e-mail busquedadebanhi@gmail.com.

CONTINUE LENDO: