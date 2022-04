“Ele não sabe perder”: Javier Lozano recriminou os ataques de Epigmenio Ibarra ao INE

Javier Lozano Alarcón, ex-chefe do Ministério do Trabalho e Previdência Social (STPS), rejeitou as posições de Epigmenio Ibarr contra o Instituto Nacional Eleitoral (INE) após a Consulta de Revogação de Mandato.

Através de sua conta oficial no Twitter, o ativista do Partido de Ação Nacional (PAN) descreveu a personalidade do colega jornalista como “nojenta”, bem como um “apologista da violência”, depois que o fundador da Argos Comunicación expressou sua insatisfação com o trabalho do eleitoral autoridade.

Da mesma forma, no tweet escrito pelo político do PAN, ele disse que o personagem próximo à Quarta Transformação não sabe perder, então seus ataques constantes se devem ao fato de quererem mudar as regras para não assumir a derrota que presumivelmente poderia ocorrer em 2024.

“Que cara nojento. Esse apologista da violência, Epigmenio Ibarra, (eu não o roubo porque ele me bloqueou) não só ele não sabe perder, mas ele embarca em um ataque injustificado contra @INEMexico. Não entendo como @CiroGomezL tem isso no espaço dele. #YoDefiendoAlINE”, condenou esta terça-feira, 12 de abril.

Javier Lozano rechazó posicionamientos de Ibarra contra el INE (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Antes, durante e após a revogação da consulta de mandato a que o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se submeteu em 10 de abril, Ibarra foi um dos principais críticos da forma como o INE organizou o processo.

Ele manteve isso até as 20:00 horas (horário central do México) no último domingo, quando, após os primeiros resultados do exercício de democracia participativa foram anunciados, ele culpou a autoridade eleitoral por dificultar o processo e não colocar todas as caixas que eram necessárias.

Ele também se lançou contra os vereadores Lorenzo Córdova e Ciro Murayama e garantiu que foram eles que foram revogados, porque, segundo ele, os cidadãos decidiram sair e votar, apesar da suposta pouca divulgação da consulta.

Ibarra volvió a cuestionar lo hecho por el INE (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Além do exposto, o jornalista disse ao órgão que havia organizado uma “consulta sem graça”, porque, de sua perspectiva, a população não foi explicada sobre a importância de tal exercício na vida democrática do país.

Depois disso, ele terminou sua dissertação jogando-se com tudo contra o conselheiro presidente Lorenzo Córdova, a quem ele acusou de trabalhar no comando da “direita” para dar argumentos a esta última para desacreditar o exercício da democracia participativa.

“O INE traiu a democracia hoje; está traindo há meses. Todos os argumentos da direita conservadora são extraídos das declarações de Lorenzo Córdova, o grande ideólogo da ação antidemocrática”, disse no evento liderado por Mario Delgado, líder do Movimento Nacional de Regeneração (Morena).

Lorenzo Córdova encabezó conferencia del INE (Foto: INE)

Enquanto isso, apesar das críticas, Córdova Vianello descreveu repetidamente a Revogação de Mandato como um sucesso, graças ao trabalho realizado por todos os funcionários do INE, por isso garantiu que o instituto continuará avançando por muitos mais anos.

Ele também lembrou que o México está em paz após um processo democrático, porque a autoridade eleitoral continuou a ser uma instituição de exemplo no país e, embora tenham sido feitas tentativas de “desacreditar”, a confiança dos cidadãos continua.

