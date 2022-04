“El Bronco” foi vinculado a processo por abuso de autoridade

Jaime Rodríguez Calderón, conhecido como El Bronco, que foi o primeiro governador independente do estado de Nuevo Leon, agora também será investigado e julgado por um segundo delito, notícia que lhe veio depois de deixar brevemente a prisão.

Eduardo Hoyuela Orozco, juiz supervisor, vinculou o ex-governador a julgamento pelo suposto crime de abuso de autoridade, resultante de uma investigação ao caso da requisição do sistema de transporte conhecido no estado como Ecovia.

Esta audiência foi adiada depois que o ex-funcionário sentiu desconforto no estômago, razão pela qual ele foi transferido para o Hospital Metropolitano na cidade de Monterrey, em Nuevo León, por seus cuidados urgentes.

Uma vez no hospital, ela fez uma tomografia e até raios-X supostamente por sofrer de diverticulite, que piorou nos últimos dias; ou seja, sacos ou bolsas no intestino que causam dor lombar.

El Bronco fue vinculado a proceso por un segundo delito, el de abuso de autoridad FOTO: CUARTOSCURO.COM

Isso foi avisado pelos próprios médicos do Bronco às autoridades da Prisão de Apodaca, para que ele pudesse ser tratado com ferramentas maiores.

A chegada do Bronco ao hospital ficou conhecida após a divulgação de fotografias nas quais o ex-governador foi visto entrando com o próprio pé no hospital escoltado por agentes de segurança do Estado. Depois de algumas horas, ele voltou a entrar na prisão.

Esse novo processo começou após a denúncia e investigação da suposta requisição ilegal e garantia da propriedade de um particular sem tê-lo compensado de acordo com a lei, segundo o jornal Milenio.

Nesse sentido, a violação da segurança jurídica e da propriedade privada poderia ser considerada como um possível abuso de autoridade pelo ex-governador do estado de Nuevo León, no norte do México.

El Bronco fue vinculado a mediados de marzo por supuestamente desviar recursos de su campaña FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

Apenas em 17 de março, poucos dias depois de ter sido preso pelas autoridades neoleanas, Jaime Rodríguez Calderón foi vinculado a julgamento por um juiz de supervisão, acusado do desvio de recursos de sua campanha presidencial nas eleições de 2018.

O servidor do Primeiro Tribunal Distrital em matéria penal concedeu ao ex-presidente do estado a suspensão provisória do amparo, depois que a defesa do Bronco promoveu esse recurso após sua prisão.

O amparo indireto foi apresentado ao Primeiro Tribunal Penal Distrital em Nuevo León. Ele alega que ele foi mantido privado de sua liberdade e especificamente que ele foi preso ilegalmente, que ele foi detido arbitrariamente.

Jaime Rodríguez Calderón foi preso em 15 de março de 2022 no município de General Terán, onde participaram os agentes do Ministério Público Especializado em Crimes Eleitorais, que o transferiram para a Prisão 2 Norte de Apodaca, onde poderia permanecer se ordenado pelo juiz supervisor.

El Bronco fue detenido a mediados de marzo de 2022 FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

Segundo o jornalista Mario Maldonado, do El Universal, um dos agentes usou seu celular para mostrar a Rodríguez o mandado de prisão Calderon, que tentou convencê-los a acompanhá-lo ao seu rancho, onde ele os trataria “como eles merecem”.

“Temos que colocá-lo no carro patrulha”, disseram os promotores, então El Bronco sabia que não podia mais fazer nada para impedir sua prisão, então ele se aproximou do grupo de amigos e disse: “Eu já estraguei a carne assada para eles”, e ele entrou na patrulha que lhe foi apontada.

