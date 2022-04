Edomex: violência não para, briga em bar deixou quatro mortos e sete feridos

A Procuradoria Geral do Estado do México (FGJEM) iniciou as investigações sobre o incidente ocorrido em 11 de abril em Ixtapaluca.

O FGJEM iniciou a pasta de investigação sobre o provável homicídio de 3 pessoas e ferimentos a outras sete pessoas por tiros em um bar localizado na Colônia Santa Cruz Tlapacoya, em Ixtapaluca.

De acordo com informações da mídia local, “Happy Terrace”, o bar onde os eventos violentos ocorreram foi um estabelecimento recém-inaugurado.

As autoridades detalharam que teria havido uma briga no local. Presume-se que depois de ouvir a discussão acalorada, os moradores viram quatro pessoas saírem do local que foram para o carro, extraíram armas com as quais retornaram ao bar e abriram fogo contra as pessoas dentro do bar.

O suposto ataque resultou na morte de quatro pessoas e outras sete ficaram feridas, que foram transferidas para hospitais da região.

Esse fato acrescentaria à lista de atos violentos ocorridos recentemente no México: uma família foi atacada por um grupo armado durante as primeiras horas de segunda-feira, 11 no município de Tultepec, deixando oito pessoas mortas.

Relatórios preliminares indicaram que entre as pessoas falecidas havia quatro menores: três meninas e um menino, além de três mulheres e um homem. Enquanto isso, uma mulher conseguiu sobreviver ao ataque e foi levada para o hospital Vicente Villada, onde foi relatada em estado delicado. No entanto, momentos depois, sua morte foi anunciada.

Deve-se notar que os sete corpos encontrados pelas autoridades apresentaram o tiro de graça.

O Estado do México é um dos estados com os maiores níveis de incidência de crimes. De acordo com a Secretaria Executiva do Sistema Estadual de Segurança Pública, até o momento neste ano de 2022, 62 mil 129 crimes de vários tipos foram registrados neste estado.

Além disso, de acordo com o Instituto Nacional da Mulher, Cidade do México, o Estado do México, Jalisco, Aguascalientes e Querétaro são os estados com maior incidência de violência de gênero

Além disso, no primeiro mês de 2022, o estado do México registrou um aumento de 13% na incidência de crimes em relação ao mesmo mês no período de 2021: em janeiro daquele ano houve 27.382 denúncias, enquanto em janeiro de 2022 foram registradas 30.987, de acordo com dados do Público Nacional Sistema de segurança (SNSP).

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM Artemio Guerra

Além disso, no relatório mensal do Ministério da Segurança e Proteção ao Cidadão (SSPC) de março, a entidade mexicana foi um dos 6 estados que respondem por 50% da jurisdição comum para homicídio doloso, com 380 homicídios registrados apenas no terceiro mês do ano.

Além disso, dados consultados no relatório diário de homicídios dolosos gerados por uma equipe interdisciplinar formada pelo SSPC revelam que em apenas um dia ocorreram 16 homicídios intencionais: 1 Chalco, 1 em Chimalhuacán, 4 em Ixtapaluca, 1 em Naucalpan, 1 em Tecámac e mais 8 em Tultepec.

