“Curb Your Enthusiasm”: Larry David confirmou uma nova temporada

A 11ª temporada de “Curb Your Enthusiasm” não seria a última, pois seu criador, Larry David, afirmou que eles terão mais uma. (HBO MÁX)

Curb Your Enthusiasm, a série da HBO que começou sua jornada em 2000, contará com uma nova temporada. Essa confirmação foi dada pelo próprio Larry David (roteirista por 7 anos da comédia Seinfeld), ator, roteirista e criador da série, durante um evento Emmy organizado pela DGA (Directors Guild of America), o United States Directors Union, organizado pela HBO Max .

Durante este evento, o episódio da 11ª temporada chamado The Watermelon foi exibido, enquanto um painel de discussão estava ao vivo. Este grupo foi liderado pelo jornalista Rich Eisen, e também incluiu Larry David, produtor executivo Jeff Schaffer, e atores da série Jeff Garlin, Susie Essman, J.B. Smoove, Cheryl Hines e Richard Lewis.

Eisen usou sua conta no Twitter para anunciar a notícia:

“Então, tive a honra de apresentar um painel @TheEmmys para Curb Your Enthusiasm hoje à noite, aqui em Los Angeles, com a maior parte do elenco, e fiz a pergunta final a Larry David: 'Haverá outra temporada de Curb? 'Ele disse que sim.”

Embora a informação tenha terminado com essa afirmação, os fãs dessa comédia de luxo logo ecoaram o tweet e explodiram com emoção e comentários nas redes sociais. Mas cuidado: a série só funciona se David decidir se inspirar e escrever mais episódios. Vamos lembrar que a história teve uma ótima pausa de seis anos entre as temporadas 8 e 9, abrangendo o período entre 2011 e 2017. A última parcela (a décima primeira) foi ao ar na HBO em dezembro e contou como Larry descobre que há um ladrão morto afogado em sua piscina. Não tendo a cerca de proteção exigida pela portaria local, Larry é chantageado pelos parentes do morto e decide contratar a sobrinha do ladrão, Maria Sofia.

A série poderia ser definida como uma espécie de autobiografia de seu criador, David, marcada por sua visão negativa do mundo e sua neurose. Curb Your Enthusiasm foi candidato a mais de vinte Emmys e cinco Globos de Ouro.

A última temporada contou com grandes estrelas convidadas, pois estamos acostumados com a ficção. Entre eles, os fãs puderam apreciar o trabalho de Tracey Ullman, Woody Harrelson, Julie Bowen, Jon Hamm, Bill Hader, Lucy Liu, Seth Rogen, Elon Gold, Josh Gad e Albert Brooks.

Antes da estreia da 11ª temporada, o ator J.B. Smoove afirmou em uma entrevista concedida à revista Variety que: “Larry pode assistir a mais temporadas, mais episódios, mais histórias, dependendo do que está disponível para ele. Quanto mais o mundo muda, mais brinquedos ele tem que brincar. Ele está animado agora, sua energia é ótima.” Por enquanto, poderemos aproveitar as onze temporadas completas na plataforma de streaming da HBO Max, enquanto aguardamos detalhes sobre a estreia da 12ª edição.

CONTINUE LENDO: