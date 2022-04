Gente camina por un área comercial en medio de un brote de coronavirus en Ciudad de México, México. 4 de agosto, 2021. REUTERS/Gustavo Graf

O Ministério da Saúde (SSA) divulgou os números atualizados sobre a pandemia de COVID-19 no México e, com o corte das 17h na segunda-feira, 11 de abril, indicou que houve 5.723.214 casos totais e 323.727 mortes desde o início da emergência sanitária. Com esses dados, 281 casos e apenas duas mortes foram adicionados às estatísticas nas últimas 24 horas, o menor número de mortes até agora neste ano.

Informações em desenvolvimento...