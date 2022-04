Como as assimetrias naturais do cérebro afetam a capacidade de leitura de cada pessoa

A capacidade de atribuir letras aos sons de fala correspondentes, ou processamento auditivo, é crucial para se tornar um leitor competente. Há uma variação substancial nas capacidades de processamento fonológico devido, em parte, a influências genéticas. Diferenças individuais no processamento também foram associadas a estruturas cerebrais variadas, mesmo dentro de um conjunto bem estabelecido de regiões cerebrais que suportam esse processamento. Um grupo de cientistas propôs que o grau em que essas regiões mostram assimetrias hemisféricas na estrutura e/ou função pode explicar diferenças individuais nas habilidades linguísticas.

O cérebro humano exibe assimetrias pronunciadas. Na precisão do processamento fonológico, essas regiões exibem mais atividade do hemisfério esquerdo do que no hemisfério direito. Especificamente, essas tarefas, por exemplo, a escolha de uma rima, causam aumento da atividade para a esquerda nos giros cingulado supramarginal, frontal inferior, temporal superior e dorsal.

Recentemente, um grupo de pesquisadores liderado por Mark Eckert, da Universidade Médica da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, relatou que duas teorias aparentemente opostas sobre processamento de linguagem estão corretas.

O estudo, publicado na revista de acesso aberto PLOS Biology, mostra que uma maior assimetria do cérebro esquerdo pode prever o desempenho médio ou superior na capacidade de leitura, dependendo da se a análise é realizada em todo o cérebro ou em regiões específicas.

Ser capaz de converter fluentemente símbolos escritos em sons da fala é um aspecto básico da leitura que varia de pessoa para pessoa e é difícil para aqueles com condições diferenciais, como dislexia. Enquanto as assimetrias estruturais entre os lados direito e esquerdo do cérebro parecem estar relacionadas a essa habilidade, exatamente como ela permanece um mistério .

Usando exames de ressonância magnética estrutural em mais de 700 crianças e adultos, juntamente com um teste de leitura de pseudo-palavras e um método matemático chamado homologia persistente, uma nova pesquisa de especialistas da Universidade da Carolina do Sul provou como duas teorias opostas sobre como as assimetrias cerebrais devem afetar o processamento fonológico pode coincidir nos resultados.

Os pesquisadores desenvolveram uma maneira de determinar os níveis de assimetria cerebral a partir de imagens de ressonância magnética usando homologia persistente. Eles descobriram que, ao considerar a localização da região mais assimétrica de cada indivíduo, maior assimetria do cérebro esquerdo estava relacionada à melhor capacidade de leitura de pseudopalavras. Isso apóia uma hipótese de lateralização cerebral.

Ao mesmo tempo, constataram que a maior assimetria à esquerda em regiões específicas, incluindo uma região de planejamento motor denominada Área 8 de Brodmann e uma região de monitoramento de desempenho denominada cíngulo dorsal, estavam associadas a uma capacidade média de leitura, apoiando uma hipótese de canalizando. Deve-se notar que a capacidade de ler pseudopalavras não foi consistentemente relacionada a assimetrias em regiões cerebrais que, no entanto, são conhecidas por serem importantes para funções específicas da linguagem.

No entanto, para especialistas, resta estudar como as assimetrias estruturais esquerda/direita do cérebro afetam outros tipos de habilidades de leitura e influenciam as funções de uma rede de linguagem esquerda. Eckert sugere que seus achados indicam que, “no nível populacional, as assimetrias cerebrais estruturais estão relacionadas ao desenvolvimento normal de uma capacidade de processamento sonoro da fala que é importante para estabelecer uma leitura competente”.

Na medida em que as assimetrias estruturais desempenham um papel causal no desenvolvimento das habilidades de processamento fonológico, em vez de refletir a consequência do desenvolvimento atípico da linguagem, “os resultados deste estudo sugerem a necessidade de repensar explicações sobre como tais assimetrias fundamentam a expressão da expressão oral e habilidades de linguagem escrita”, concluíram os especialistas.

“As hipóteses de lateralização e canalização do cérebro podem ser válidas, mas em diferentes escalas de organização e função cerebral”, alerta Eckert. Um maior grau de assimetria dentro do hemisfério esquerdo pode permitir um processamento fonológico mais eficiente, talvez devido à maior especialização desse hemisfério. Pessoas em risco de processamento fonológico prejudicado podem ter uma função relativamente preservada devido ao desenvolvimento assimétrico das regiões do cérebro que servem para monitorar o desempenho.”

