Nas redes sociais, as imagens dos deputados do PRI que começaram a carregar cobertores e esteiras para ficar de guarda em San Lázaro e evitar “acordar cedo” no que diz respeito à votação da Reforma Elétrica do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viralizaram, isso porque a sessão que decidirá o futuro do O Sistema Elétrico Nacional (SEN) foi adiado para domingo, 17 de abril.

Informações em desenvolvimento