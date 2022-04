Colón buscará uma nova vitória em sua visita ao Cerro Porteño: tempo, TV e formações

Nesta terça-feira começará o segundo dia da Copa Libertadores e uma das pessoas encarregadas de levar para o campo será Colón, que lidera o Grupo G. Os Santafesinos terão uma dura excursão contra o Cerro Porteño na Nueva Olla, onde jogaram a final da Copa Sudamericana 2019 (eles caíram na definição de Independiente del Valle). O árbitro será chileno Roberto Tobar e será televisionado pela Fox Sports 2 e Star+

Os liderados por Julio César Falcioni estão passando por um bom presente. Internacionalmente, eles começaram sua carreira com uma vitória por 2-1 sobre Peñarol, o que lhes permite assistir a todos de cima em sua área. Além disso, eles são um dos protagonistas da Copa da Liga.

Eles alcançam esse compromisso depois de igualar 2 a 2 contra o Rosario Central como visitante com uma programação alternativa. Com 13 unidades, ele aparece em quinto lugar, a uma curta distância de entrar na zona da Etapa Final (três pontos atrás de Tigre, Aldosivi e Boca Juniors). Antes do Canalla, apenas Facundo Garcés, Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro e Federico Lértora (devido à lesão de Cristian Vega) acrescentaram minutos.

Os locais, por sua vez, começaram sua jornada no torneio com uma igualdade de 0-0 na casa de seu rival clássico, Olimpia. Os de Chiqui Arce, no torneio paraguaio, vêm de jogos sem gols contra o General Caballero, o que os coloca em segundo lugar com 22 unidades, três a menos que o Libertad.

Os argentinos Claudio Aquino (ex-Godoy Cruz e Independiente) e Luis Fariña (nascido da academia de corrida) ocuparão um lugar no banco alternativo.

Formações prováveis:

Cerro Porteño: Jean; Alberto Espinola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Leonardo Rivas; Robert Piris Da Motta; Alan Benitez, Angel Cardozo, Rafael Carrascal, Sergio Diaz e Fernando Romero. DT: Francisco Arce.

Colombo: Leonardo Burian; Facundo Garces, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Federico Lértora; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi, Andrew Teuten; Lucas Beltran e Luis Rodriguez. DT: Júlio César Falcioni.

Estádio: La Nueva Olla

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Hora: 19,15

Televisão: Fox Sports 2 e Star+

Tabela de classificação:

