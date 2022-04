College x Alianza Lima: Alex Valera descarta lesão e está animado para marcar um gol no clássico

Alex Valera está passando um bom momento com o Universitario de Deportes, pois é o artilheiro do elenco de Álvaro Gutiérrez. O atacante expressou seu desejo de marcar o Alianza Lima na prévia de uma nova edição do clássico peruano.

“Estou completo. Ontem eu só tive uma sobrecarga nos últimos minutos na minha coxa esquerda, mas eu já fiz terapia e estou bem . Amanhã voltarei a treinar com o clube e trabalhar para o jogo de domingo”, disse em conversa com a RPP.

Ele também expressou seu desejo de marcar o 'azul e branco' no próximo domingo. “Vai ser uma coisa boa jogar o clássico em nosso estádio e com nosso pessoal. Será uma vantagem importante fazer o jogo avançar e, para mim, seria muito bom marcar um gol .”

Finalmente, ele revelou que estudará a defesa de Carlos Bustos. “Depois do jogo de ontem, já estamos pensando no Alianza Lima. Assistimos a vídeos do rival para trabalhar bem o jogo. Estou prestes a ver os defensores que vou enfrentar.”

Alex Valera fue la gran figura del partido tras doblete en Universitario vs ADT. (Foto: Liga 1).

CONTINUE LENDO