Cerca de um ano após o acidente na Linha 12, Sheinbaum reconheceu dificuldades na reabilitação

CIUDAD DE MÉXICO, 29OCTUBRE2021.- Colectivas feministas de la periferia realizaron una ofrenda en honor a las víctimas de feminicidio y a las que fallecieron el pasado 3 de mayo en el colapso de los vagones del metro en la Estación del Metro Olivos de la Línea 12. El acto se realizó en la entrada del metro. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

A Chefe de Governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, reconheceu nesta terça-feira, 12 de abril, que o trabalho de reabilitação da Linha 12 do Metrô está progredindo lentamente porque cada uma das clareiras nas seções elevadas tem características particulares, no entanto, ela destacou que os sistemas de escoramento são já em construção nas oficinas e anunciou que nos próximos meses eles serão capazes de acelerar o trabalho.

Em uma coletiva de imprensa do Palácio da Prefeitura, a presidente respondeu à pergunta do cidadão sobre quando a Linha Dourada será lançada novamente e explicou que o projeto de reabilitação executiva encontrou dificuldades, mas sua administração está confiante de que será capaz de cumprir o promessa de reiniciar o serviço antes do final de 2022.

Há algumas semanas, a presidente disse que todos os envolvidos estão procurando cumprir o prazo que foi estabelecido, para que os processos comecem a ser acelerados, sem descurar a construção e prometeu que as autoridades da capital informarão todas as semanas sobre os progressos na obra.

De acordo com autoridades do Sistema de Transporte Coletivo Metro, desde 11 de abril, foram realizados trabalhos de remoção de peças e demolição da área da “seção gêmea”.

Los trabajos en la Zona Cero continúan actualmente. (Foto: Karina Hernández/Infobae)

Quanto ao trecho zero, o trabalho está sendo feito atualmente na reabilitação e reforço das cabeças e paradas sísmicas, das roupas de mergulho e na fabricação de três armadilhas. Está previsto começar em meados de abril com a fabricação de tablets e ter o primeiro bloqueio do marco zero no campo.

Além disso, está prevista a instalação de armadilhas de 10 toneladas para adicionar posteriormente três diafragmas verticais adicionais e quatro diafragmas horizontais.

No relatório recente, observou que 78 das 152 colunas foram operadas com fibra de carbono, enquanto o processo de injeção de concreto expansivo entre o revestimento de aço e a coluna continua.

A ancoragem para revestimento de colunas também foi concluída, o que representará um aumento de 40% mais força na estrutura dos pilares e 50% no trabalho da obra.

Desde hace casi un año usuarios han tenido que buscar otras alternativas de transporte (Foto: Cuartoscuro)

Nos últimos dias, o diretor do metrô, Guillermo Calderón, explicou que 4,5 dos 11,9 quilômetros de estradas existentes serão substituídos; ou seja, o trecho das estações Atlalilco ao Parque de los Venados.

O trabalho consiste na reabilitação da sub-base, por isso será necessário remover cerca de 18 quilômetros lineares de trilhos que compõem as duas trilhas, 20 mil toneladas de lastro degradado, mudança de sete curvas e outros materiais como dezenas de dormentes.

No que diz respeito aos confinamentos rodoviários, é apresentada a redução de faixas na área da Avenida Tláhuac. No trecho da Avenida 11 e Calle El Vigo, os desvios serão na rua Peñíscola e na própria Avenida 11 em direção a Poniente a Oriente.

A próxima terça-feira, 3 de maio, marcará um ano desde o colapso de uma seção da chamada linha dourada, que deixou 26 pessoas mortas, pessoas dadas como desaparecidas e 80 feridas.

2022 é um ano de desafios para as autoridades do Metrô, já que as obras começarão no próximo mês sobre a intervenção na Linha 1, que envolve a manutenção de obras civis e a renovação do sistema de trilhos e aparelhos elétricos. O trabalho será realizado à noite para evitar que a operação dos trens e o serviço aos usuários sejam afetados.

Terminada a fase preparatória, ocorrerá a grande intervenção, projetada para ocorrer em duas etapas: de Pantitlán a Salto del Agua em uma primeira fase a começar no segundo semestre deste ano e depois de Balderas ao Observatório em janeiro de 2023.

