Atenção: À meia-noite, o filho de Freddy Rincón chegou a Cali

Sebastián Rincón, jogador de futebol de Barracas Central (Argentina) e filho de Freddy Rincón, chegou à cidade de Cali depois das 12:00 (horário local da Colômbia) para acompanhar seu pai, que está com muita saúde após um acidente ocorrido na capital Vallecaucana no início da manhã de 11 de abril.

A informação foi divulgada pelo correspondente do NOTICIAS RCN em Cali, Víctor Tabares, que postou um vídeo em sua conta no Twitter, às 12h45, que registra a entrada de Sebastián Rincón no aeroporto internacional Alfonso Bonilla Aragon, localizado no município de Palmira, a trinta minutos de a capital de Vallecauca.

A INFOBAE COLOMBIA reproduz o vídeo do colega Tabares conforme aparece publicado em suas redes sociais:

Sebastián Rincón publicou anteriormente um tweet em que prestava homenagem ao pai que acalmava os rumores sobre sua morte, depois que médicos da Clínica Imbanaco afirmaram que o 'Colosso' estava em uma situação crítica.

A imagem do tweet é a celebração icônica de Rincon na Copa do Mundo na Itália 90, quando a equipe colombiana empatou com a todo-poderosa equipe alemã e alcançou um passo histórico para a próxima rodada daquele torneio de futebol.

Em nossa edição na Colômbia, apresentamos material exclusivo das últimas 24 horas da vida de Freddy Rincón, bem como seu impacto na cultura esportiva colombiana.

