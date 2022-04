ASSISTA AO VIVO Real Madrid x Chelsea: retorno ao Estádio Bernabeu para a Liga dos Campeões 2022

ASSISTA Real Madrid x Chelsea AO VIVO. Há uma ótima partida para a qualificação das semifinais da Liga dos Campeões. O duelo será disputado no Estádio Santiago Bernabeu. Na primeira mão, os 'brancos' venceram por 3-1, então eles chegam mais calmos antes de seu povo. Deve-se notar que não há gol duplo na estrada.

Casemiro, uma das figuras do conjunto 'merengue', falou no anterior. “A chave para isso é o escudo. Este clube vive disso: vencer partidas impossíveis, de partidas em que ninguém acredita. Vivemos disso. E como diz a música: 'Vamos ser reais, até o fim'. Isso é tudo. Este é o melhor clube do mundo”, começou.

“Não podemos falar sobre nossas armas, mas alimentamos o rival. Não vai ser uma partida fácil. Não confiamos uns nos outros. Vai ser complicado, mas temos nosso público. Os melhores se classificarão para as semifinais. Temos respeito pelo rival”, acrescentou o brasileiro.

“A única coisa que mudou no Karim Benzema está relacionada aos objetivos. Agora coloque mais. Mas o que é dentro e fora do campo é o mesmo. Muitos só veem o objetivo. É uma história do clube. É uma honra para nós tê-lo. Nós gostamos dele”, encerrou com elogios ao parceiro.

Carlo Ancelotti também deu suas impressões. “Todo mundo sabe que será um jogo difícil, como sempre é nas quartas de final da Liga dos Campeões. Além do que aconteceu na primeira etapa. Temos que pensar que devemos competir, lutar e estar focados. Esperamos um rival que faça o seu melhor para vencer o empate”, disse.

“Vamos ver a programação. Gostaríamos de adotar a mesma abordagem para a primeira etapa. Mas achamos que Chelsea vai mudar seu jogo porque não deu certo para ela em Londres. Temos que estar prontos e prontos para tudo”, disse.

“Eu tenho uma equipe que sabe muito bem o que aconteceu e pode acontecer. Não vamos sair relaxados. Nosso humor hoje é o de uma equipe feliz em jogar esta partida porque é uma ótima oportunidade para chegar às semifinais da Liga dos Campeões. O Chelsea ainda é um adversário forte”, disse o treinador do Real Madrid.

Por outro lado, Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, disse que eles têm poucas chances de avançar, mas que vão jogar com tudo. “Possibilidades? Talvez não muito considerando o resultado da primeira mão, da competição, do rival e do estádio. Mas nosso esforço e nunca dependerá das opções que temos para alcançar o resultado. Vale a pena tentar.”

Real Madrid venceu o Chelsea por 3-1 pela Liga dos Campeões

CALENDÁRIO DO REAL MADRID X CHELSEA

- Guatemala/13:00

- Honduras/13:00

- El Salvador/ 13:00

- Costa Rica/13:00

- Panamá/14:00.

- México/14:00

- Peru/ 14:00

- Colômbia/14:00

- Equador/14:00

- Bolívia/15:00

- Venezuela/ 15:00

- Paraguai/15:00

- Estados Unidos (Miami) /15:00

- Chile/16:00

- Argentina/16:00

- Uruguai/16h00

- Brasil/ 16:00

- Espanha/21:00

CANAIS PARA ASSISTIR REAL MADRID X CHELSEA

- Argentina/ESPN e Star+.

- Bolívia/ESPN e Star+.

- Brasil/TNT Sports, HBO Max e GUIGO.

- Chile/ESPN e Star+.

- Colômbia/ESPN e Star+.

- Costa Rica/ESPN e Star+.

- El Salvador/ESPN e Star+.

- Guatemala/ESPN e Star+.

- Honduras/ESPN e Star+.

- México/TNT Sports e HBO Max.

- Nicarágua/ESPN e Star+.

- Panamá/ESPN e Star+.

- Peru/ESPN e Star+.

- Paraguai/ESPN e Star+.

- Espanha/Movistar+.

- Estados Unidos/TUDN EUA, Univision e Paramount +.

- Uruguai/ESPN e Star+.

- Venezuela/ESPN e Star+.