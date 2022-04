“Alianza Lima não está no melhor momento, mas sempre será muito difícil”, disse o presidente da Colo Colo

Alianza Lima jogará com o Colo Colo pela segunda data da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. Por esse motivo, o presidente do 'Cacique' analisou os 'brancos' antes do confronto de quarta-feira no Chile.

“Em vez de querer evitar jogar contra o Alianza Lima, parece muito bom para nós porque sempre tem uma história e um nível importante. Sabemos que não é o melhor momento, mas sempre será muito difícil. É o clube mais popular do Perú ”, disse Edmundo Valladares em conversa com a RPP.

O gerente também se referiu ao presente da equipe chilena. “Chegamos com um bom nível, o trabalho esportivo tem dado frutos. É bom ter adicionado no Brasil, chegamos em um bom momento. Procuraremos ganhar e deixar os pontos em nossa casa. Precisamos vencer e somar até três para nos consolidarmos no grupo.”

Finalmente, ele destacou a relação entre os dois clubes. “Uma amizade foi forjada com Alianza Lima após o trágico acidente que ele sofreu. Para nós, Alianza é a única amizade institucional que Colo Colo tem. Ele é mantido e vem crescendo.”

Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC con gol de Hernán Barcos por Torneo Apertura 2022. (Foto: Liga 1).

HALAGOS PARA ‘GABI’

Gabriel Costa é uma das figuras do clube liderado por Gustavo Quinteros. Ele jogou onze partidas durante a temporada, nas quais marcou quatro gols, incluindo um gol duplo e um livre contra o Unión La Calera.

“Gabriel Costa é uma peça muito importante para nós. Da gestão esportiva, sempre vemos o mercado peruano, mas por enquanto o time que temos já é a base de 2022″, foram as palavras de Valladares para o membro do 'bicolor'.

Além disso, ele disse que não recebeu nenhuma proposta de outras equipes para o extremo peruano. “Não recebemos nenhuma oferta para Gabriel Costa. Se os recebermos, discutiremos isso com o jogador que procura o melhor para a instituição e para ele.”

Gabriel Costa llegó a Colo Colo en el 2018.

ALIANZA LIMA VS. COR COLO

Alianza Lima viajou esta manhã para o Chile. A equipe de Carlos Bustos enfrentará Colo Colo na próxima quarta-feira, 13 de abril às 17:00 (horário peruano) no Estádio Monumental. O atual campeão da Liga 1 treinou esta tarde e amanhã completará seu segundo dia de trabalho antes do reconhecimento do complexo esportivo.

O argentino, do país vizinho, analisou seu rival para o canal do clube. “O Colo Colo é um time importante que se sai bem no torneio local e fez uma ótima apresentação em Fortaleza em sua primeira partida pela Copa Libertadores. Tem jogadores com muita dinâmica, desequilibrados, e isso faz com que seja uma boa partida para jogar.”

Como os dois clubes chegam lá? Os 'azuis brancos' vêm de bater a Universidad Técnica de Cajamarca por 1-0 com ambos de Hernán Barcos, enquanto o 'Popular' caiu 2-1 em sua visita a Universidade Española.

A equipe peruana tem a obrigação de adicionar para não se separar dos primeiros lugares, como perderam em sua estreia com o River Plate, que é o líder do grupo F com os 'chilenos', que surpreendeu Fortaleza no Brasil.

Eles nunca se encontraram em uma partida oficial, eles só o fizeram em amistosos. A última vez que eles se cruzaram foi em 2018 e a Alianza Lima caiu 3-1 para o Colo Colo. Os gols foram marcados por Jorge Valdivia, Carlos Villanueva e Octavio Rivero. Alejandro Hohberg marcou o desconto.

CONTINUE LENDO