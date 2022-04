A Nokia anunciou que está se retirando do mercado russo devido à invasão da Ucrânia

Logo de Nokia, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

A empresa finlandesa de telecomunicações Nokia anunciou na terça-feira que está a retirar-se do mercado russo devido à guerra com a Ucrânia e às sanções impostas pela União Europeia (UE).

A Nokia, que nas últimas semanas já havia suspendido o fornecimento de equipamentos de rede móvel para a Rússia, disse em comunicado que interrompeu o desenvolvimento de novos negócios e está movendo suas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para fora do país.

“Agora podemos anunciar que estamos deixando o mercado russo. Durante esse processo, nossa prioridade continua sendo a segurança e o bem-estar de nossos funcionários”, disse a empresa.

No entanto, a Nokia continuará a fornecer o suporte necessário para manter as redes existentes “em conformidade com as sanções atuais”, a fim de garantir o fluxo de informações e acesso à internet que fornece perspectivas externas ao povo russo.

“Este é o curso de ação mais responsável que a Nokia deve tomar ao sairmos do mercado russo”, disse a empresa.

Segundo a Nokia, seu faturamento na Rússia representou menos de 2% dos 22.202 milhões de euros (24.132 milhões de dólares) em vendas totais em 2021, por isso está confiante de que essa decisão não afetará suas projeções financeiras para o ano em curso.

No entanto, ele anunciou que terá que provisionar os custos de sua saída da Rússia com cerca de 100 milhões de euros (US $108 milhões) nas contas do primeiro trimestre, embora tenha notado que isso não afetará seus resultados comparáveis (excluindo itens extraordinários).

O anúncio da Nokia ocorre um dia depois de sua principal rival europeia, a empresa sueca Ericsson, também ter tornado pública a suspensão indefinida de seus negócios na Rússia pelos mesmos motivos.

(Com informações da EFE)

