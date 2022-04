Waller: danos colaterais do aumento das taxas do Fed são difíceis de evitar

(Bloomberg) O Federal Reserve está fazendo tudo o que pode para evitar os “danos colaterais” do aumento das taxas de juros, uma “ferramenta de força bruta” que pode atuar como um “martelo” na economia, disse o governador Christopher Waller.

“Quando você tem que usar uma ferramenta de força bruta, às vezes alguns danos colaterais acontecem”, disse Waller segunda-feira no evento “Fed Listens” em Nashville, que também foi ao ar virtualmente. “Estamos tentando fazer isso para que não haja muito, mas não podemos adaptar a política”.

As autoridades do Fed aumentaram as taxas em um quarto de ponto no mês passado para uma faixa de 0,25% a 0,5% e disseram que esperam aumentar as taxas para 1,9% até o final de 2022 e 2,8% até o final do próximo ano, de acordo com sua previsão mediana.

Desde então, as autoridades disseram que estão abertas a avançar mais rápido, se necessário, para conter a inflação mais alta em quatro décadas, até mesmo aumentando a taxa de referência em meio ponto em sua reunião marcada para 3-4 de maio.

A ata da reunião do Fed de março mostrou que muitos deles eram a favor de um aumento de meio ponto, mas optaram por um aumento mais cauteloso de um quarto de ponto à luz da invasão da Ucrânia pela Rússia, e que estavam abertos a aumentar as taxas em meio ponto em uma ou mais reuniões no futuro.

Waller disse que a “parte difícil” será se o Comitê Federal de Mercado Aberto pode continuar a aumentar as taxas sem causar problemas em áreas como emprego e produção.

“Com a habitação, podemos resfriar a demanda por moradias sem afundar a indústria da construção? Podemos esfriar a demanda de mão de obra sem que o emprego caia? Esse é o caminho complicado em que estamos”, disse Waller.

