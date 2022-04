Volodymir Zelensky desafia a ofensiva russa no leste da Ucrânia: “Estamos prontos”

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

O presidente ucraniano Volodymir Zelensky insistiu que a Rússia lançará ações de combate em larga escala no leste, nas regiões de Donestk e Lugansk, mas durante um discurso televisionado ele garantiu: “Estamos prontos”. Ele também acusou os líderes russos de “mentir” em uma tentativa de mudar a responsabilidade pela guerra, “eles destruíram a vida de milhões”.

A próxima semana será “tensa” no leste do país porque “as tropas russas se mudarão para lá para continuar suas operações”, disse Zelenski em sua mensagem matinal.

A última parte do Exército ucraniano afirma que “o inimigo continua a criar um grupo ofensivo de tropas para atuar na direção de Slobozhansky (região do Dnipro) e “provavelmente nos próximos dias os ocupantes tentarão retomar a ofensiva”.

Foto satelital que muestra un convoy de vehículos armados y camiones que se dirigen al sur a través de Velykyi Burluk, una ciudad ucraniana (Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS) via REUTERS

NO CHÃO

A Rússia continua a ofensiva na região de Donestk e na cidade de Mariupol, além de criar um “grupo ofensivo de tropas” na região do Dnipro, segundo a última parte do Alto Comando do Exército Ucraniano no início do 47º dia da invasão russa da Ucrânia.

Nas últimas 24 horas, os defensores ucranianos repeliram quatro ataques inimigos nas regiões de Donetsk e Lugansk, destruindo cinco tanques, oito unidades blindadas, seis veículos e oito sistemas de artilharia inimigos, segundo a parte do Exército ucraniano.

Segundo a Ucrânia, o exército russo está tentando estabelecer o controle total sobre a cidade de Mariupol (Mar de Azov), onde, “com o apoio da artilharia e da aviação, os ocupantes continuam a invadir as áreas da usina de Azovstal e do porto marítimo”.

FOTO DE ARCHIVO: Miembros del servicio de las tropas prorrusas inspeccionan las calles durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria sureña de Mariupol, Ucrania. REUTERS/Alexander Ermochenko/Foto de archivo REUTERS

O último relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (EUA) diz que as forças russas ganharam terreno na cidade de Mariupol nas últimas 24 horas e reforçaram as operações ao longo do eixo Izyum-Slovyansk, chave para a futura ofensiva do Donbass, “mas não alcançaram outros ganhos territoriais”.

Mariupol, de acordo com este instituto, é dividido em dois; o centro da cidade, em mãos russas, e o principal porto de Mariupol, no sudoeste, e a usina siderúrgica Azovstal no leste, que permanecem em mãos ucranianas.

O Alto Comando ucraniano denunciou ainda que “é possível que as forças armadas da Federação Russa realizem ações provocativas na região da Transnístria da República da Moldávia para acusar a Ucrânia de agressão contra um Estado vizinho”.

Las fuerzas rusas han ganado terreno en la ciudad de Mariupol en las últimas 24 horas . REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

Enquanto isso, as agências de aplicação da lei ucranianas tentam reunir evidências de possíveis atrocidades atribuídas às tropas russas enquanto ocupavam a cidade de Buzova, perto de Kiev, explicou segunda-feira Anton Gerashchenko, conselheiro do ministro do Interior ucraniano.

De acordo com o conselheiro ministerial em sua conta do Telegram, uma vala comum foi encontrada na aldeia de Buzova com os corpos de civis ucranianos mortos por invasores russos. O político não especificou, no entanto, o local onde o túmulo está localizado ou o possível número de pessoas enterradas lá.

O COLAPSO DA ECONOMIA UCRANIANA

A economia da Ucrânia cairá até 45% este ano como resultado da invasão russa, enquanto a da Rússia cairá 11% à medida que a Bielorrússia e a Moldávia entrarem em recessão, previu o Banco Mundial (BM) no domingo.

El BM calcula que la economía de toda esa región retrocederá el 4,1 % este año, un cambio notable comparado con su pronóstico previo a la guerra, que apuntaba a un crecimiento del 3 % en Europa y Asia Central. REUTERS/Gleb Garanich REUTERS

A instituição com sede em Washington divulgou uma atualização de suas previsões econômicas para a região, indicando que a guerra na Ucrânia está afetando economias em todo o mundo, com impacto especial nos países em desenvolvimento da Europa e da Ásia Central. O Banco Mundial estima que a economia de toda a região cairá 4,1% este ano, uma mudança notável em relação à sua previsão pré-guerra, que apontava para um crescimento de 3% na Europa e na Ásia Central.

A POSIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS

No domingo, os Estados Unidos interpretaram a nomeação de um novo general russo para coordenar a guerra na Ucrânia como um sinal de que mais “atrocidades” e atos de “brutalidade” contra civis ucranianos estão por vir.

Altos funcionários da Casa Branca reagiram à chegada no comando da ofensiva russa de Alexandr Dvornikov, endurecida durante a guerra síria e atual chefe do distrito militar do sul, que inclui a península ucraniana anexada da Crimeia.

Una madre ucraniana reacciona después de que se descubriera el cuerpo de su hijo en una alcantarilla en una gasolinera en las afueras de la aldea de Buzova, al oeste de Kiev. (Foto de Serguéi SUPINSKY / AFP) SERGEI SUPINSKY | AFP

“Este general, em particular, tem uma história que inclui brutalidade contra civis em outros cenários, na Síria, e podemos esperar mais do mesmo neste cenário”, disse Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do presidente norte-americano Joe Biden.

(com informações da EFE)

