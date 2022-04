Vídeo: Juan Fernando Quintero e Edwin Cardona marcaram nos triunfos do River and Racing

Grande dia para os jogadores de café no futebol gaúcho, onde Juan Fernando Quintero marcou na vitória do River Plate que venceu o Argentinos Juniors por 4-2 no Monumental pela data 9 do Grupo A.

Por sua parte, Edwin Cardona também relatou sobre a rede adversária, contribuindo para a vitória do Racing de Avellaneda devido à diferença mínima contra o Platense, o que permitiu que sua equipe permanecesse na liderança em sua zona com 21 pontos, dois a mais do que a equipe de Marcelo Gallardo.

Os liderados por Fernando Gago, têm uma excelente campanha não só no torneio local, mas também na Conmebol sul-americana, onde derrotaram o River Plate do Uruguai durante a semana como visitante com uma pontuação de Leonel Miranda.

Do lado do 'Milionário', a equipe conseguiu uma importante vitória na estreia da Conmebol Libertadores ao derrotar Alianza Lima na capital peruana com um gol de Matías Suárez.

O ex-Independiente Medellín entrou nos 30 minutos da partida por Esequiel Barco, que apresentou desconforto físico. Com este objetivo Juanfer alcançou quatro gols no campeonato argentino, depois de marcar a partir do pênalti após uma mão dentro da área de Miguel Ángel Torren que o juiz não hesitou em sancionar. A surda colombiana atirou no manípulo esquerdo do goleiro para colocar o 3-2 de sua equipe contra o time 'Paternal' ao longo dos 67 do jogo.

Os outros gols do River foram convertidos por Matias Suarez, Enzo Fernández e Andrés Herrera. O próximo jogo da liga será visitar Banfield e para a Conmebol Libertadores jogará em Núñez contra o Fortaleza do Brasil.

O ex-Boca Junior entrou mais de 64 minutos pelo paraguaio Matías Rojas na visita da 'Academia' a Platense quando a partida foi 0-0. No tempo de recuperação, o árbitro da partida sancionou uma penalidade máxima em favor do Racing após uma mão dentro da área do ex-América de Cali, Kevin Andrade.

O encarregado de executar a partir dos doze passos foi o ex-Atlético Nacional que na perna direita deu um tiro de flush para marcar seu segundo gol com a camisa Racing que permanece invicta e líder da zona.

O jogador de 29 anos com passado no futebol mexicano, ficou feliz com o gol que deu à sua equipe a vitória agonizante que agora fixa seus olhos para a partida da Conmebol Suramericana que realizará nesta quarta-feira contra o brasileiro Cuiabá.

Deve-se lembrar que nesta competição, Racing faz parte do Grupo B junto com Melgar do Perú, CA River Plate do Uruguai, a equipe brasileira.

Para a Copa da Liga Profissional, o Racing de Avellaneda enfrentará o Unión de Santa Fe na próxima data, que venceu Newell's Old Boys.

