“Todas as nossas orações vão para o nosso campeão mundial Freddy Rincón”: reações após o acidente do ex-jogador de futebol

O ex-jogador de futebol Freddy Rincón sofreu um grave acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira, quando o carro em que dirigia colidiu com um ônibus pertencente à empresa de transporte de massa MIO.

De acordo com informações da Clínica Imbanaco, o ex-jogador chegou ao centro com assistência ao trauma com trauma craniocerebral grave e sua condição é muito crítica.

O mundo não é estranho à situação atual do Colosso de Bonaventure, especialmente os jogadores das equipes onde ele jogou em sua carreira, e eles expressaram seu apoio como jogador.

Um dos primeiros a comentar o acidente de Freddy Rincón foi Jorge el Patron Bermudez através de sua conta oficial no Twitter.

El ex jugador se pronunció a través de las redes sociales. Tomado de @patronbermudez

Da mesma forma, o Corinthians do Brasil, onde Freddy Rincón jogou entre 1997 e 2000, também enviaram uma mensagem através de suas redes sociais.

El equipo donde fue figura el 'Coloso de Buenaventura' se pronunció a través de las redes sociales. Tomado de @Corinthians

Por sua vez, o Real Madrid da Espanha, através de sua conta no Twitter, enviou uma mensagem desejando uma rápida recuperação da antiga América de Cali.

El club 'Merengue' también se pronunció en las redes sociales ante el accidente de Feddy Rincón. Tomado de @@realmadrid

