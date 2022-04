Revogação do mandato: consulta popular obteve mais votos do que Fox, Calderón e Anaya

O dia da revogação do mandato de AMLO terminou, e com ele vieram os primeiros dados que a chamada contagem rápida produziu. De acordo com as estimativas preliminares do Instituto Nacional Eleitoral (INE), até um total de 17% e 18,2% dos cadernos eleitorais, foram às urnas para exercer seu voto no exercício da revogação do mandato.

Isso significa que a participação passou de 15,7 milhões para 18,8 milhões de eleitores tanto no México quanto no exterior, onde mais de 90% votaram em Andrés Manuel López Obrador para continuar em seu mandato.

Esses números mostram que não só a participação cidadã é maior do que os votos acumulados por Ricardo Anaya e José Antonio Meade durante as últimas eleições para a presidência do México, mas também os votos concedidos para a ratificação da AMLO no poder até 2024.

Na eleição federal de 2018, Ricardo Anaya Cortes participou como porta-estandarte da coalizão Partido da Ação Nacional, Partido da Revolução Democrática e Movimento Cidadão, onde se posicionou abaixo de Andrés Manuel López Obrador.

(FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO) Misael Valtierra

No total, o político obteve 22,27% do total de votos, ou seja, 12 milhões 610 mil 120 votos, com números de 9 milhões 996 mil 514 cédulas para o PAN, e apenas 1 milhão 602 mil 715 para o PRD e 1 milhão 10 mil 891 para o MC.

O mesmo aconteceu com José Antonio Meade Kuribrena, que foi apoiado pela coalizão entre o PRI, o Partido Ecologista Verde do México e a Nova Aliança, com quem conquistou um total de 16,40% dos votos finais.

Ou seja, 7 milhões 677 mil 180 dos cálculos para o PRI, 1 milhão 50 mil 480 para o PVEM e apenas 561.193 para Nueva Alianza, deixando-o bem abaixo da aliança liderada por Andrés Manuel López Obrador e Morena.

Os dados até sugerem que a participação foi maior do que os votos obtidos por Felipe Calderón e Vicente Fox, do Partido de Ação Nacional, quando venceram seus respectivos processos democráticos em 2000 e 2006.

Ricardo Anaya y su coalición encabezada por el PAN obtuvieron menos votos en 2018 que la revocación de mandato FOTO: OLEGARIO CABRERA /CUARTOSCURO.COM Olegario Cabrera (Temo Moreno) | Olegario Cabrera (Temo Moreno)

O primeiro presidente da oposição a alcançar a alternância de poder, Vicente Fox Quesada, ganhou com um total de 15 milhões 989.636 votos para a Aliança para a Mudança, enquanto Felipe de Jesús Calderón Hinojosa fez o mesmo com apenas 15 milhões 284 votos, um valor inferior ao de seu antecessor.

Os dados foram até anotados por Mario Delgado, o Presidente Nacional do Movimento Nacional de Regeneração, que observou: “Com um terço das praças, hoje o presidente @lopezobrador_ ganhou mais votos do que o traidor da democracia Vicente Fox e mais do que Felipe Calderón quando roubou a presidência”, acrescentando as hashtags “Tengan para que aprenda” e “Somos milhões com AMLO”.

No entanto, esse resultado de participação é inferior a 40% estabelecido pela Lei Federal sobre a Revogação de Mandato e pela Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, portanto seu exercício não será vinculativo nem terá efeitos políticos diretos.

Vicente Fox obtuvo menos votos que la Revocación de Mandato FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Por outro lado, e em comparação com a Consulta Popular que propôs iniciar uma investigação contra os ex-presidentes do México para que, em qualquer caso, pudessem ser iniciados processos judiciais contra eles, esse exercício teve uma participação líquida de 6.663.208 cidadãos, ou até 10,2 milhões a menos pessoas.

