Revogação de mandato: “Um novo instrumento com grande potencial”

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Mexicanos apostam este domingo na continuidade de Andrés Manuel López Obrador como presidente do país na revogação da consulta de mandato , e embora a participação cidadã não tenha atingido 20% e, portanto, não seja vinculativa, ele enfatizou que foi consideravelmente maior do que a Consulta Popular do ano passado.

Entre 90,3% e 91,9% dos eleitores que foram às urnas votaram para que o presidente permaneça no cargo pelos três anos restantes de seu mandato, enquanto entre 6,4% e 7,8% preferiram a revogação, informou o presidente do Instituto Nacional Eleitoral (INE), Lorenzo Córdova.

Othón Partido Lara, acadêmico da Universidad Iberoamericana León, considerou que o dia de domingo foi útil, uma vez que foi um novo instrumento que em poucos países foi colocado em prática.

“Acho que tem muito potencial, mas também é difícil pensar que um instrumento como esse possa estrear com uma participação muito alta. Você não pode comparar esse tipo de exercício com uma eleição constitucional. Eles têm características diferentes em sua arquitetura institucional. Por exemplo, no que diz respeito à consulta anterior sobre a acusação de presidentes, vimos um progresso significativo”.

Más del 90% de los votantes respaldaron a AMLO (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

O doutor em Estudos Latino-Americanos da UNAM considerou que, embora houvesse muita atenção entre o governo federal e o Instituto Nacional Eleitoral (INE), todos deveriam ter sido autorizados a se expressar livremente a favor e contra.

“Há uma contradição interessante, são instituições de interesse público, por isso é difícil fomentar um mecanismo de participação. Acho que no futuro se deve pensar ou repensar que o INE é o único que pode divulgar essa revogação de mandato”, explicou.

O especialista disse que para que o exercício da Revogação de Mandato prevaleça, depende muito da vontade da presidência após as eleições de 2024, bem como do alinhamento das forças políticas. “A legitimidade é sempre um elemento um tanto intangível que é muito importante para um governo. É de se perguntar o que teria acontecido se esse tipo de exercício tivesse sido feito em anos anteriores.”

Algo que ele considerou digno de entusiasmo e muito importante preservar na democracia mexicana foi que todos esses processos “os tornam cidadãos, houve voluntários que desistiram de seu dia para fazer esse tipo de coisa. O INE pertence aos cidadãos e os cidadãos fazem isso, isso é uma coisa muito saudável para o nosso sistema político”.

Lorenzo Cordova (Foto: REUTERS/Gustavo Graf) REUTERS

Sobre as divergências entre o INE e o presidente López Obrador, o Partido Lara disse que havia tensão sobre “a questão dos orçamentos porque eles tinham cálculos diferentes de quanto deveria custar”.

“Acho que há também uma questão que não vem desse governo, mas de muito tempo atrás sobre os altos salários dos conselheiros presidentes. Eu acredito que esse ponto é válido. Um problema com a democracia é que ela é muito cara”.

Obviamente, disse, há tensão política porque Lorenzo Córdova, o presidente do INE, deixará o cargo antes do final do mandato de seis anos do presidente morenista.

“A nomeação do novo diretor presidente gera tensão política, também porque AMLO colocou a ideia de que eles seriam eleitos por meio de uma espécie de mecanismo direto. Estamos em um momento complexo de mudança política”, concluiu.

CONTINUE LENDO: