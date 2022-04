Revogação de mandato: quem foram os dois governadores da oposição que vieram votar

Neste domingo, 10 de abril, foi realizada a Consulta de Revogação de Mandato a que o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se submeteu, a fim de saber se — metade do seu governo — havia perdido ou não a confiança dos cidadãos que lhe concederam a vitória nas eleições de 2018.

No entanto, alguns pontos roubaram a atenção desse evento, pois havia pessoas próximas à oposição que vieram votar, argumentando que, como servidores públicos, era sua obrigação participar do exercício da democracia participativa.

Entre eles estavam os governadores de Durango e Quintana Roo, José Rosas Aispuro Torres e Carlos Joaquín González, respectivamente, que compartilharam fotos em suas redes sociais sobre quando vieram participar.

“Cumprindo meu dever cívico e confiando totalmente nas instituições, participei neste dia do Mandato #Revocación. Exercício democrático que nos permite participar nos cidadãos”, escreveu o presidente do Partido da Ação Nacional (PAN).

El panista participó en la elección (Foto: Twitter/@AispuroDurango)

A eles se juntaram representantes do Movimento Nacional de Regeneração (Morena), que continuaram compartilhando a importância de participar do exercício promovido pelo presidente mexicano desde 2021.

Nas primeiras horas do dia, Indira Vizcaíno, governadora de Colima, apareceu, e David Monreal, governador de Zacatecas, foram os primeiros morenoistas a mostrar seu apoio e apoio ao exercício da democracia participativa.

Uma hora depois, Rubén Rocha, presidente de Sinaloa, apareceu, que ofereceu palavras à imprensa esperando por ele na saída; enquanto a chefe de governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum Pardo, que se dirigiu aos vizinhos e foi entoada como “presidente, presidente”.

“Ainda há um percentual de instalação das caixas, então eles me informam, mas há muita, muita participação”, disse o presidente da capital.

Claudia Sheinbaum participó en la consulta de Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Rogelio Morales | Rogelio Morales

Além disso, Marina del Pilar (Baixa Califórnia); Victor Castro Cosío (Baixa Califórnia Sur); Layda Sansores (Campeche); Rutilio Escandón (Chiapas); Evelyn Salgado (Guerrero); Alfredo Ramirez (Michoacan) Cuauhtemoc Blanco (Morelos); Miguel Angel Navarro (Nayarit); Miguel Barbosa (Puebla): Ricardo Galvémok C ( Puebla) Lardo Cardona (San Luis Potosi); Alfonso Durazo (Sonora); Carlos Manuel Merino (Tabasco); Lorena Cuéllar (Tlaxcala); e Cuitláhuac García (Veracruz) também vieram votar pelo resto do dia.

Enquanto isso, os restantes governadores da oposição estavam ausentes: Martín Orozco (Aguascalientes); Maru Campos (Chihuahua); Miguel Riquelme (Coahuila); Omar Fayad (Hidalgo); Enrique Alfaro (Jalisco); Alfredo del Mazo (Estado do México); Samuel Garcia (Nuevo León); Alejandro Murat (Oaxaca); Mauricio Kuri (Querétaro)); e Francisco Javier Cabeza de Vaca (Tamaulipas).

AMLO acudió a votar a la Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Enquanto isso, com uma credencial do Instituto Nacional Eleitoral (INE) na mão e acompanhada por sua esposa, Beatriz Gutiérrez Mülle r, o presidente López Obrador votou na Calle de Moneda localizada no Centro Histórico, em 10 de abril por volta das 08:45 horas, poucos minutos após o abertura das caixas.

Deve-se acrescentar que, durante a conferência da manhã de 5 de abril, o presidente havia assegurado em sua cédula que escreveria “Viva Emiliano Zapata!”.

