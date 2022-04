Real Madrid x Chelsea LIVE: horários e canais da segunda mão na Espanha para a Liga dos Campeões 2022

Horários e canais do Real Madrid x Chelsea AO VIVO. Os 'brancos' recebem nesta terça-feira, 12 de abril, o 'blues' no Estádio Santiago Bernabeu para as quartas de final da Liga dos Campeões. Na primeira mão, a equipe de Carlo Ancelotti venceu por 3-1 com um triplo de sua principal estrela: Karim Benzema.

Não há dúvida de que a pintura 'merengue' está passando por um grande presente. Ele é o líder da LaLiga Santander com 12 pontos de diferença sobre o segundo, Barcelona. E na Liga dos Campeões ele tem uma vantagem de 2 gols, o que lhe permitirá jogar com mais desenvoltura contra os ingleses desde o apito de abertura. Também terá o apoio maciço de seu povo.

Todo o time está em um bom nível, sobre o que eles estão na zona de frente: Luka Modric, Vinicius e Karim Benzema. O 'Gato' tem 11 gols na disputa: 6 deles marcaram nos últimos 2 jogos (3 para PSG e 3 para Chelsea). Sua grande habilidade de pontuação nunca deixa de surpreender o mundo do futebol.

Karim Benzema y Vinicius, la dupla que la viene rompiendo en Champions League 2022.

O Real Madrid vem de uma vitória por 2-0 sobre o Getafe em casa com gols de Casemiro e Lucas Vazquez. Os espanhóis chegam com o melhor de sua equipe. Eles só sofrerão a perda de Eder Militao. Mesmo perdendo por uma diferença de gols avançará para as semifinais da Liga dos Campeões. Tudo está a seu favor.

O Chelsea, por sua vez, tem dificuldades devido ao resultado da primeira mão. Ele terá que vencer por 2 gols para levar a partida aos suplementares. Marcar o primeiro gol será fundamental para enfrentar tudo o que resta. Nota: não há visita dupla. De qualquer forma, tudo pode acontecer.

Thomas Tuchel marcou 6-0 no último fim de semana para o Southampton pela 32ª rodada da Premier League. No momento, eles são colocados no quadrado 3 com 62 pontos, 12 atrás do líder Manchester City. Liverpool é o segundo com 73.

CALENDÁRIO DO REAL MADRID X CHELSEA

- Guatemala/13:00

- Honduras/13:00

- El Salvador/ 13:00

- Costa Rica/13:00

- Panamá/14:00.

- México/14:00

- Peru/ 14:00

- Colômbia/14:00

- Equador/14:00

- Bolívia/15:00

- Venezuela/ 15:00

- Paraguai/15:00

- Estados Unidos (Miami) /15:00

- Chile/16:00

- Argentina/16:00

- Uruguai/16h00

- Brasil/ 16:00

- Espanha/21:00

CANAIS PARA ASSISTIR REAL MADRID X CHELSEA

- Argentina/ESPN e Star+.

- Bolívia/ESPN e Star+.

- Brasil/TNT Sports, HBO Max e GUIGO.

- Chile/ESPN e Star+.

- Colômbia/ESPN e Star+.

- Costa Rica/ESPN e Star+.

- El Salvador/ESPN e Star+.

- Guatemala/ESPN e Star+.

- Honduras/ESPN e Star+.

- México/TNT Sports e HBO Max.

- Nicarágua/ESPN e Star+.

- Panamá/ESPN e Star+.

- Peru/ESPN e Star+.

- Paraguai/ESPN e Star+.

- Espanha/Movistar+.

- Estados Unidos/TUDN EUA, Univision e Paramount +.

- Uruguai/ESPN e Star+.

- Venezuela/ESPN e Star+.

Lista de convocados de Real Madrid para la vuelta con Chelsea por Champions League.