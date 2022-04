Os Estados Unidos puniram sete altos funcionários de países dos Balcãs por corrupção e atividades criminosas

Imagen de archivo del sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. 29 de agosto, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

O governo dos EUA sancionou na segunda-feira sete líderes de países dos Balcãs, incluindo o ex-primeiro-ministro da Macedônia do Norte Nikola Gruevski, o ex-procurador-chefe da Bósnia e Herzegovina Gordana Tadic, e o ex-presidente da Sérvia e Montenegro Svetozar Marovic.

O Departamento do Tesouro dos EUA especificou que o restante dos sancionados são o ex-chefe do Gabinete de Segurança e Contra-Inteligência da Macedônia, Sasho Mikhalkov; os albaneses Aqif Rakipi, legislador no parlamento do país, e Ylli Ndroqi, dono da mídia; e o deputado bósnio Asim Sarailic.

O Tesouro disse em um comunicado que todas essas pessoas ameaçaram “a estabilidade da região por meio da corrupção, atividades criminosas e comportamento desestabilizador”.

Marovic, que foi presidente da Sérvia e Montenegro entre 2003 e 2006, foi preso em 2015 pelas autoridades montenegrinas por seu suposto envolvimento em vários casos de corrupção em larga escala “relacionados a projetos de construção no município de Budva”, detalha o texto.

Por seu lado, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse em outro comunicado que Gruevski (primeiro-ministro da Macedónia entre 2006 e 2016) supostamente usou sua influência política e poder para seu ganho pessoal.

Svetozar Marovic fue arrestado en 2015 por las autoridades montenegrinas por su implicación en varios casos de corrupción (REUTERS/Stevo Vasiljevic) REUTERS

Especificamente, “há informações credíveis de que Gruevski abusou de seu poder de solicitar e aceitar subornos em troca de contratos governamentais, de se apropriar de fundos públicos e de intervir em processos eleitorais para seu próprio benefício e o de seu partido”, disse Price.

O governo dos EUA acusa Tadic de “usar sua influência para interferir em processos judiciais” quando ele era o procurador-chefe de seu país, e alegou que ele supostamente “manipulou casos” para proteger seus “chefes políticos”, a fim de evitar que eles fossem julgados.

Mikhalkov foi sancionado pelos Estados Unidos por seu suposto envolvimento em corrupção e por ter usado sua influência política para ganho pessoal, através de subornos.

Como resultado das sanções, todos os bens que as pessoas designadas possam ter em território dos EUA são bloqueados e os cidadãos dos EUA estão proibidos de negociar com eles.

Cinco países da União Europeia (UE) pediram ao chefe da diplomacia comunitária, Josep Borrell, que prestasse especial atenção aos Balcãs, a fim de acelerar o processo de sua integração e aumentar a ajuda à região, face à deterioração do ambiente geopolítico após Invasão russa da Ucrânia.

Conforme relatado na semana passada pelo portal Kosovar Gazeta Express, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Áustria, República Checa, Hungria, Eslováquia e Eslovénia dirigiram-se a Borrell por carta solicitando a discussão da estratégia comunitária na região este mês.

Nikola Gruevski, ex primer ministro de Macedonia del Norte (Mary Altaffer-Pool/Getty Images) Pool | Getty Images

Mais especificamente, eles pedem a inclusão dos Balcãs Ocidentais como uma “região de particular importância” na agenda do próximo Conselho de Ministros à luz da guerra na Ucrânia.

“Os Balcãs Ocidentais são de particular importância dada a sua posição estratégica como uma região cercada por países membros da UE”, indicam na carta citada pelo jornal digital.

Afirmam a sua convicção de que a União Europeia deve impulsionar o processo de integração da região na União e, em geral, fazer todo o possível para evitar os efeitos nocivos do ataque à Ucrânia.

Neste contexto, eles defendem o início de negociações de adesão com a Albânia e a Macedônia do Norte, concedendo à Bósnia-Herzegovina o status de candidato à adesão e acelerando as negociações com o Montenegro e a Sérvia e o processo de liberalização de vistos para os cidadãos do Kosovo.

Eles também propõem aumentar a ajuda à região para que ela possa lidar com as consequências econômicas da guerra na Ucrânia, como o aumento dos preços da energia, alimentos e aumento da inflação.

(Com informações da EFE)

Continue lendo:

Os Estados Unidos condenaram o aumento da violência em El Salvador e exigiram que o Governo de Bukele respeita as liberdades civis