“O INE não pode roubar ao povo do México o direito de decidir”: Mario Delgado defendeu a revogação do mandato

CIUDAD DE MÉXICO, 10ABRIL2022.- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado acude a ejercer su voto en el ejercicio de Revocación de Mandato, donde la ciudadanía decidirá si continúa en el cargo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Realizou-se este domingo, 10 de abril, a Revogação de Mandato, que foi organizada e levada a cabo pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE), para que, no encerramento do dia, Mário Delgado, presidente nacional da Morena, saísse para celebrar o sucesso e a participação do povo do México neste exercício consultivo.

Por volta das 20h20 (Horário Central do México), Delgado Carrillo deu uma entrevista coletiva na qual disse que este exercício abre um novo capítulo na democracia do México, onde “todos os presidentes terão que governar obedecendo ao povo”.

