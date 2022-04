O aeroporto de Atlanta foi mais uma vez o mais movimentado do mundo

FILE PHOTO: Travelers form lines outside the TSA security checkpoint during the holiday season as the new coronavirus disease (COVID-19) Omicron variant threatens to increase case numbers at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport in Atlanta, Georgia, U.S. December 22, 2021. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

O aeroporto de Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos, oficialmente nomeado Hartsfield-Jackson, foi o aeroporto mais movimentado do mundo por 22 anos consecutivos. Mas a pandemia veio e até isso mudou. Em 2020, o Aeroporto de Guangzhou, na China, tirou sua coroa e o mandou para o segundo lugar no ranking. Mas só por um ano.

Depois de coletar dados globais de tráfego aéreo em 2021, o Conselho de Aviação Internacional determinou que o aeroporto de Atlanta recuperou sua atividade anterior e foi mais uma vez o mais movimentado do mundo.

Em 2021, 75,7 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto de Atlanta, representando um aumento de 76% em relação a 2020, embora ainda esteja 32% abaixo dos números pré-pandêmicos de 2019.

Mas Atlanta não estava apenas liderando o ranking, mas 8 dos 10 aeroportos mais movimentados do mundo estão nos Estados Unidos. Dallas-Fort Worth, no Texas, é o segundo da lista, com 62,5 milhões de passageiros. Em terceiro lugar, com 58,8 milhões de passageiros, ficou o Aeroporto de Denver, no Colorado. Chicago e Los Angeles completam o pódio para os cinco primeiros. Charlotte, na Carolina do Norte, Orlando, na Flórida, e Las Vegas, em Nevada, entraram no top 10 do ranking.

O aeroporto de Guangzhou caiu para o oitavo lugar no ranking em apenas um ano, com 40,3 milhões de passageiros em 2021. Outro aeroporto chinês, o Aeroporto Internacional de Shuangliu, em Chengdu, subiu do terceiro lugar em 2020 para nove em 2021.

“Enquanto estamos cautelosos com a recuperação que, sabemos, pode dar vários passos para trás, o momento criado pelo anúncio da reabertura das fronteiras em vários países ao redor do mundo nos excita com um aumento considerável do tráfego aéreo para o segundo semestre de 2022”, disse Luis Felipe de Oliveira, diretor geral global do Conselho de Aviação Internacional.

Estima-se que em 2021, 4,5 bilhões de pessoas viajaram de avião em todo o mundo. É um número que representa uma recuperação de 25% em relação a 2020, mas ainda está 50% abaixo dos números de 2019.

Os Estados Unidos recuperaram o tráfego aéreo doméstico em 2021, razão pela qual o grande número de seus aeroportos está no top 10 do ranking. Mas o trânsito internacional ainda não se recuperou. Quando os voos internacionais estavam operando normalmente, até 2019, aeroportos como Orlando e Las Vegas estavam classificados em 31º e 30º, respectivamente.

A mesma coisa aconteceu na China em 2020. Foi o primeiro país do mundo a recuperar voos domésticos e, portanto, seus números dispararam naquele ano. Aeroportos que tradicionalmente estão no topo da lista, como Heathrow em Londres, Charles de Gaulle em Paris ou Dubai, ainda estão faltando por enquanto.

