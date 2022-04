Ministro da Cultura sobre a possível renúncia de Pedro Castillo: “Isso não ajudaria o país em nada”.

Os últimos dias foram marcados por uma proposta cuja possibilidade de acontecer parece não estar muito próxima da realidade. Isso foi sugerido pelo Ministro da Cultura, Alejandro Salas, confirmando que o renúncia não está entre os planos do presidente Pedro Castillo. Esta não é a primeira vez que o membro do gabinete exclui a possibilidade de uma renúncia, por sua vez ele sempre indicou que a decisão do presidente é continuar promovendo as reformas necessárias para o país.

“De jeito nenhum (está nos planos dele renunciar). Isso não ajudaria em nada o país, ele é um presidente eleito há cinco anos e está ciente de que está no governo há oito meses e que percebeu que está disposto a poder emendá-los, mas também percebeu que precisa trabalhar com a legislatura ”, disse em conversa com a Exitosa.

As declarações seguiram os comentários da presidente do Congresso, María del Carmen Alva, sobre uma abertura para a chamada para geral eleições. Isso depois de apontar que ninguém no Congresso “entrincheira-se” e que, se necessário, os peruanos retornariam às urnas para renovar membros da classe política.

María del Carmen Alva responde a Aníbal Torres | VÍDEO: TV Perú

“Não acho que a solução seja todos irem embora, a questão seria o que ganhamos com isso, o que ganhamos depois disso. Quanto tempo durará essa curva para que algo seja estabelecido novamente?” , respondeu Salas, acrescentando que acreditava que, se os representantes da população tivessem sido eleitos por cinco anos, o prazo deveria ser respeitado e as formas de chegar a um acordo entre os dois deveriam ser buscadas.

PEDIDOS DE DEMISSÃO

A possibilidade de demissão de Pedro Castillo foi repetida várias vezes nas últimas semanas. Não só foi ouvido no Congresso da República, mas também por dirigentes que não hesitaram em apresentar a proposta ao mesmo presidente. Durante o Conselho de Ministros descentralizado realizado na semana passada em Junín, os líderes Eduardo Sauñí e Carlos Garagatti expressaram a Pedro Castillo seu desejo de deixar o cargo.

“Não temos nada para comer Sr. Presidente, minha filha me diria que se eu iniciasse uma conversa com o presidente, ele me diria 'diga ao presidente para se afastar', é o que as pessoas perguntam, com todo o respeito, vou pedir que ele se afaste e convoque novas eleições ”, disse Sauñí no Estádio Huanca.

Pouco depois, ele lamentou os comentários do premier ao recomendar que a população coma peixe diante do aumento dos preços do frango. “Todos os dias você nos desrespeita, como você pode dizer que come peixe, porque não é suficiente para frango. Eles dizem que é um problema global, mas o que estamos fazendo, vamos torcer para que as pessoas façam paralisações”, disse.

Líderes gritam e exigem Pedro Castillo assim que ele chega a Huancayo | VÍDEO: Canal N

“Sr. Castillo, ministros, vamos vestir a camisa de Junín e do país, caso contrário, como sociedade civil, teremos que pedir o bem-estar de nós e do país, para se afastar”, disse Garagatti no momento de seu discurso. Os comentários foram descritos como “líderes golpista” pelo premiê Aníbal Torres.

O Congresso e a Ouvidoria também enviaram documentos oficiais ao presidente Castillo, embora essas cartas tenham apenas a função de apresentar a posição da maioria da representação nacional e dos chefes do gabinete do defensor.

