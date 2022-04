Mayra Goñi não pode mais fazer isso e ela, em lágrimas, esclarece o que faz nos Estados Unidos. EUA: “Eles danificam minha imagem”

Mayra Goñi decidiu responder às críticas que vem recebendo depois que sua foto apareceu em um perfil de mídia social 'Goddesses 305′, uma página de meninas A1 nos Estados Unidos. Isso foi parte de um relatório de Amor y Fuego, onde eles se referem ao que a jovem deve fazer naquele país. A artista pediu em lágrimas para não ouvir programas que buscam prejudicar sua imagem apenas pela classificação.

A atriz e cantora lamentou não poder seguir a carreira em terras gringo, já que está processando seus documentos, e não pode voltar ao Perú até que tudo esteja em ordem.

“Sempre fui conhecida por ter uma carreira limpa desde que comecei a trabalhar cantando e como atriz. Graças a Deus, nunca faltou trabalho, há romances mais visíveis do que outros, mas não parei até antes do início da pandemia”, disse a modelo.

A jovem explicou que, na esteira da pandemia, decidiu viajar para fora de seu país para abrir um novo caminho, mesmo que isso significasse ficar longe de sua família.

“No começo tem sido difícil, me sinto cada vez melhor, mais confortável com meu espaço, grato a Deus pelas oportunidades, há sacrifícios, não posso voltar ao meu país até que eles me permitam. Enquanto isso, estou trabalhando como influenciador porque de alguma forma tenho que gerar renda , porque tenho minhas economias, mas também não vou gastar o dinheiro da minha poupança”, ressaltou.

Mayra Goñi fue víctima de acosos sexual en Miami. (Foto: Instagram)

MAYRA GOÑI EXPLODE EM LÁGRIMAS E SE DEFENDE

Quando ela estava explicando que trabalha desde muito jovem e que sua mãe a ensinou a economizar seu dinheiro, Mayra Goñi não pôde deixar de quebrar e, em meio às lágrimas, disse que está com muita raiva por sua imagem estar ficando manchada.

“Eles não percebem que afetam a imagem de alguém, eu sinto que em vez de me capacitar, essa ajuda dos peruanos, eu não sinto isso , 'hey mayrita como é bom para você', pelo contrário, eles desacreditam minha imagem, o que tem sido difícil para mim construir tudo desta vez sem precisar de ninguém para realizar meus sonhos, porque tenho talento”, disse.

“Me deixa com raiva de ter que chorar é que estou cansado disso, de coisas sendo ditas sobre mim e tendo que dizer, eu sou o forte que não escutou.. . É com raiva que as coisas sejam especuladas, desculpe, desculpe, mas eu sou forte, mas as coisas saem do controle...”, continuou a jovem, que aceitou que infelizmente o que dizem sobre ela a choca, mesmo que ela não queira.

Mayra Goñi não pode fazer mais e esclarece com lágrimas do que nos Estados Unidos. Os EUA são influenciadores. (Vídeo: Instagram)

CONTINUE LENDO