Juan Osorio garantiu que a pressão pela biossérie de Vicente Fernández o enviou para o hospital

O Último Rei: O Filho do Povo se tornou uma das bioséries mais controversas sobre cantores ou atores mexicanos na história das produções televisivas que se tornaram o formato preferido dos mexicanos. Diante de escândalos e polêmicas, Juan Osorio manteve-se firme diante das tentativas de não passar, e dias após o final de sua primeira temporada ele foi hospitalizado por um cisto em um testículo muito perigoso.

Agora, depois de recuperar sua saúde e estar em preparação para a segunda temporada, ele teve uma reunião com vários meios de comunicação que não hesitaram em perguntar sobre o que aconteceu, já que em 3 de abril, quando compartilhei algumas fotos dentro do hospital e acionou o alarme entre seguidores e amigos da guilda de atores. Agora, o produtor garantiu que, embora o cisto fosse algo inesperado, todo o estresse gerado pela biossérie afetou parcialmente seu estado de saúde e sua visita ao hospital.

“Bem, era um cisto em um testículo e era muito perigoso. Acho que isso se soma a tudo, acho que também tem a ver com o tipo de coisas que você vive e, acima de tudo, com a pressão que tive com a série, porque não vou negar que foi um trabalho muito cansativo e ao mesmo tempo o de La Herencia, o romance, mas você não para de ter o pressão”, disse ele durante o tapete vermelho de uma peça de teatro na Cidade do México.

Sobre a segunda temporada, o produtor de melodramas como A Family With Luck, Together The Heart Is Never Wrong e Because Love Sends não quis mencionar grandes detalhes, porque ele apenas confirmou que está em andamento, embora em várias mídias tenha começado a circular muito episódios controversos serão reproduzidos:

“Para ver como as pessoas reagem nesta segunda temporada, acho que as coisas que dizem são íntimas (sobre Vicente) de alguma forma públicas; no caso de Rodrigo (Fernández), todo o público sabia que ele fazia parte da família e morava na fazenda, isso não pode ser escondido. Uma das coisas quentes foi ver como Vicente reagiu ao descobrir que Patrícia estava grávida, foi um momento difícil e veremos como ele lidou com isso com Cuquita e seus filhos”, disse Osorio a um jornal nacional.

Em relação aos principais problemas jurídicos em que a famosa série esteve envolvida com a dinastia Fernández, Juan Osorio disse que, embora o projeto seja de total interesse para ele, ele não tem opinião sobre isso, já que sua coisa é apenas produção. “Veja o que é legal, eu não compartilho, nem participo, nem nada. Meu trabalho é produção e eu faço isso com muito prazer.

Algumas semanas atrás, antes da estreia do primeiro episódio, Doña Cuquita Abarca garantiu que não está sozinha porque tem todas as apoio dos verdadeiros fãs da cantora mexicana, que a protegem incondicionalmente, porque é isso que El Rey teria desejado. Ela também acrescentou que confia totalmente nas leis do México para que não tenham permissão para lucrar com a imagem e o nome de quem era seu marido, embora toda a temporada tenha sido transmitida.

Por sua vez, a Televisa também compartilhou que nunca recebeu uma notificação judicial proibindo El Último Rey: El Hijo Del Pueblo de ser transmitido nacionalmente, portanto, apesar dos rumores de um possível cancelamento em sua segunda temporada, tudo continuará conforme planejado.

