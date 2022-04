Investigação do possível uso de armas químicas em Mariupol pelas tropas russas

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol, en Ucrania. 11 de abril de 2022. REUTERS/Chingis Kondarov. NO DISPONIBLE PARA REVENTA NI ARCHIVO. CREDITO OBLIGATORIO

O Batalhão Azov, um grupo de extrema-direita sob o Ministério do Interior ucraniano, acusou as tropas russas na segunda-feira de usar armas químicas durante um ataque à cidade portuária de Mariupol.

Na mesma época, a presidente da Comissão Parlamentar para a Integração da Ucrânia na UE, Ivanna Klympush, disse na segunda-feira que as tropas russas usaram “uma substância desconhecida em Mariupol. As vítimas sofreram insuficiência respiratória. Provavelmente, são armas químicas. Essa é a linha vermelha além da qual o mundo deve destruir a economia do despotismo”.

Depois que essa informação foi divulgada, as potências ocidentais expressaram preocupação e anunciaram que investigarão se as forças de Vladimir Putin realmente usaram esse arsenal.

“As forças de ocupação russas usaram uma substância venenosa de origem desconhecida contra soldados e civis ucranianos na cidade de Mariupol, que foi lançada de um drone inimigo”, denunciou o grupo militar de extrema-direita, segundo a agência ucraniana UNIAN.

O regimento também informou que as vítimas teriam insuficiência respiratória, tontura, vômito e aparentemente problemas com o sistema nervoso, conforme relatado por The Kyiv Independente.

Após os primeiros relatórios, o Pentágono também falou sobre esse suposto ataque com armas químicas: “Estamos cientes de relatos de que as forças russas implantaram uma possível munição química em Mariupol, na Ucrânia. Não podemos confirmar isso no momento e continuaremos monitorando a situação de perto.”

“Esses relatórios, se verdadeiros, são muito preocupantes e refletem as preocupações que tivemos sobre a possibilidade de a Rússia usar vários agentes antimotim, incluindo gás lacrimogêneo misturado com produtos químicos, na Ucrânia”, acrescentou o Pentágono em um breve comunicado.

“É relatado que as forças russas poderiam ter usado agentes químicos em um ataque à população de Mariupol. Estamos trabalhando urgentemente com nossos parceiros para verificar os detalhes. Qualquer uso de tais armas seria uma escalada insensível neste conflito e responsabilizaremos Putin e seu regime”, acrescentou a ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, em suas redes sociais.

Los bomberos tratan de contener un incendio en una planta tras los bombardeos rusos en Kharkiv (REUTERS/Alkis Konstantinidis) REUTERS

Este alerta do Batalhão Azov e do representante ucraniano em Bruxelas surge em um contexto em que o Ministério da Defesa ucraniano alertou anteriormente a alta probabilidade de o Exército russo usar armas químicas durante seus ataques.

Eduard Basurin, secretário de imprensa do comando militar da República Popular de Donetsk, alertou que as tropas ucranianas que defendem Mariupol devem ser cercadas na fábrica de Azovstal e atacadas com armas químicas. Denys Pushylin, líder da não reconhecida República Popular de Donetsk, disse que pelo menos 1.500 soldados ucranianos estão cercados perto da fábrica.

“No momento, precisamos descobrir como bloquear essa planta, encontrar todos os pontos de entrada e saída; em teoria, isso pode ser feito. E então, eu acho, teríamos que perguntar aos especialistas químicos, que encontrarão uma maneira de tirar esses ratos de seus buracos”, disse Basurin.

Na manhã de segunda-feira, a inteligência de defesa britânica alertou que é muito provável que as tropas russas usem munição de fósforo no Mariupol sitiado.

No entanto, o conselheiro do prefeito de Mariupol, Petro Andriushchenko, argumentou que o conselho sobre como se proteger desses ataques não é relevante, pois a maioria dos edifícios da cidade foi destruída e os suprimentos de água e saneamento também foram afetados.

As autoridades da autoproclamada República de Donetsk, aliadas à Rússia, asseguraram na segunda-feira que as forças russas assumiram o controlo do porto da cidade de Mariupol, uma localidade chave devido à sua localização, no Mar de Azov, segundo Pushylin.

“Quanto ao porto de Mariupol, agora está sob nosso controle”, disse ele ao primeiro canal de televisão público russo. Horas antes, o líder pró-russo havia pedido “intensificar o progresso da operação de libertação” do Donbass.

Ele argumentou essa necessidade com a “situação complexa do povo”, bem como com as “ações provocativas do regime de Kiev”, que responsabilizou pelo ataque com mísseis da última sexta-feira à estação ferroviária de Kramatorsk, cidade controlada pela Ucrânia, na qual foram mortas 57 pessoas, segundo os dados mais recentes.

Sobre a situação em Mariupol, no sul da região de Donetsk, onde combates ferozes acontecem há várias semanas, o líder pró-russo observou que “vários milhares” de nacionalistas ucranianos permanecem na área da siderúrgica Azovstal, nos subúrbios da cidade.

“De acordo com nossos cálculos, junto com Azovstal ainda existem nacionalistas, vários milhares. A figura mais frequente nos partidos de guerra varia de 1.500 a 3.000 pessoas”, acrescentou.

O líder separatista apontou que há muitas passagens subterrâneas na fábrica, “então não adianta tomar esse objetivo de assalto”.

Rusia amenazó en varias oportunidades con utilizar armas químicas en Ucrania (Sputnik/Aleksey Nikolskyi) via REUTERS

“Poderíamos perder um grande número de homens, enquanto nosso inimigo praticamente não teria perdas. Portanto, neste momento devemos entender como bloquear a fábrica, localizar todas as saídas e entradas, o que é possível”, disse.

O pró-russo disse que depois de cortar as rotas de fuga para os defensores de Azovstal, as milícias de Donetsk procurariam maneiras de “empurrar toupeiras para fora de suas tocas”.

As tropas russas continuam seus ataques na região de Donetsk, bem como em Mariupol e Kharki v, chegando ao 47º dia desde o início da invasão da Ucrânia, na qual 183 menores morreram, de acordo com fontes locais.

A região de Kharkiv, no leste da Ucrânia e uma das mais atingidas pelo exército russo, foi bombardeada 66 vezes nas últimas 24 horas em ataques que resultaram em pelo menos onze mortes e catorze feridos.

“De acordo com nossas informações, o inimigo quase completou sua preparação para um ataque no leste. O ataque começará muito em breve”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano, Oleksandr Motuzyanyk, na segunda-feira.

Por sua vez, o primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmigal, denunciou que as tropas russas procuram causar o maior número possível de baixas entre a população ucraniana. “Para acabar com a guerra, o genocídio e o sofrimento dos ucranianos, precisamos de mais apoio dos Estados Unidos, especialmente com o aumento da assistência militar e o aumento das sanções”, disse o primeiro-ministro.

(Com informações da Europa Press e da EFE)

