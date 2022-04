Exatlon Mexico: quando será o final da temporada ao vivo

A edição deste reality show intitulado Exatlon All Star já está em suas últimas semanas, em 10 de abril, Sandra Smester anunciou que o último episódio será transmitido totalmente ao vivo em 1º de maio das praias da República Dominicana:

“Grande Final de @ExatlonMx Domingo, 1º de maio ao vivo!” escreveu a Diretora Geral de Conteúdo e Distribuição da TV Azteca em sua conta no Twitter, neste mesmo dia foi relatado que durante as últimas transmissões do mês, a Exatlon México terá uma nova programação:

(Foto: Twitter/@ssmester)

-De segunda a sexta-feira, começará às 19:30 horas. Nesses episódios, as competições diárias são transmitidas nos circuitos.

-Domingos às 21h Esses dias são dedicados a eliminações semanais.

“Aproveite as últimas semanas da maior temporada da história em sua nova programação de segunda a sexta-feira às 19h30 e aos domingos de eliminação às 21h pelo sinal Azteca UNO, toda a emoção da competição no final do MasterChef Junior.” este reality show.

(Foto: Exatlón México IG)

Atualmente, restam apenas oito membros do reality show, da equipe azul ainda estão na competição:

-Evelyn Guijarro

-David Juarez A Besta

-Javier Marquez

-Guerreiro Koke

-Aristeo Cazares

E da equipe representada pela cor vermelha:

-Mati Álvares

-Hélio Pulido

-Pato Araujo

Ya quedan pocos competidores (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Para assistir ao Azteca Uno, os fãs podem sintonizar o canal 101 das empresas de serviços Izzi, Dish , Star TV, Sky e Megacable; enquanto os usuários do Izzi poderão optar pelo 801 para o sinal de alta definição .

Os episódios mais recentes e o final da temporada de Exatlón também podem ser assistidos online no site oficial da TV Azteca ou no aplicativo móvel TV Azteca da vivo, que pode ser obtido gratuitamente no sistema Android e iOS.

Recentemente Mati Álvarez e Evelyn Guijarro - as únicas mulheres que ainda competem nesta temporada - fizeram uma importante revelação sobre sua amizade, os atletas jogam em equipes diferentes do Exatlon México, então eles constantemente se enfrentam nos circuitos deste programa, no entanto, algumas semanas atrás, eles estrelaram uma luta acalorada durante um episódio.

O conflito entre os dois surgiu porque aparentemente Evelyn, da equipe azul, tentou fazer uma piada com o Campeão de Ouro. Essa distração teria causado a distração de Mati, que perdeu uma corrida contra Doris del Moral e voltou para seu lugar com raiva.

Fotos: IG @matialvarezs @evelynguijarro

Nesse episódio, Mati ficou muito chateada com Evelyn Guijarro, que tentou argumentar que ela estava apenas tentando brincar e também ressaltou que também havia recebido um comentário semelhante dela. “Mas não vou mais falar com você, entendi”, disse no final da discussão.

Quase um mês após o incidente, os atletas se juntaram a uma transmissão no Instagram da conta oficial do programa e explicaram que eles realmente têm um bom relacionamento, mesmo que não joguem pelo mesmo time. .

“Nós nos amamos muito, tenho certeza que vou ser avó e vou contar a ela. Ei, venha aqui!” , disse “Exterminador do Futuro”. Por sua vez, Mati mencionou o seguinte: “Quando Evelyn tiver filhos, serei a tia favorita e aquela que sempre a apoiará”.

Dessa forma, as atletas deixaram claro que sua discussão acalorada era um evento típico do jogo e não há rivalidade entre elas, pois são as últimas mulheres a permanecer na competição, decidiram se apoiar até o final da temporada.

