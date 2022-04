Episódio nojento no futebol brasileiro: um DT deu uma cabeçada a um juiz de linha e o clube o demitiu

Um técnico dá uma cabeçada a um juiz de linha

O clube brasileiro Deportivo Ferroviaria anunciou a rescisão do contrato de seu treinador, Rafael Soriano, por dar uma cabeçada a um juiz de linha em uma partida pelo campeonato regional do estado do Espírito Santo.

A entidade informou em comunicado que, “face ao ocorrido, o treinador foi desassociado do clube” e que “repudia todo e qualquer tipo de violência, seja física, verbal, moral ou emocional, principalmente contra as mulheres”.

“Somos solidários com a árbitra assistente Marcielly Netto e nos disponibilizamos para o que for necessário”, acrescentou o clube na nota.

A agressão, cuja imagem teve grande impacto nas redes sociais, ocorreu na tarde de domingo em uma partida das quartas-de-final do chamado Campeonato Capixaba, na pequena cidade de Nova Venecia, e na qual o Desportivo Ferroviaria foi eliminado ao cair 3-1 contra o clube Nova Venecia, que avançou para as semifinais.

Insatisfeito com a decisão do árbitro de apitar no final do primeiro tempo, quando sua equipe estava prestes a dar um pontapé de canto, Soriano invadiu a quadra do estádio Zenor Pedrosa junto com vários de seus jogadores para exigir explicações do árbitro Arthur Gomes Rabelo.

Após a discussão com o árbitro e quando ele estava prestes a deixar a quadra, o treinador deu uma cabeçada no rosto do juiz, o que lhe valeu a expulsão imediata. Soriano negou que tenha cometido a agressão, atribuiu a confusão a um acidente e disse que o juiz queria aproveitar a situação por causa de seu status de mulher.

“Se você disser que eu te ataquei, nós iremos para a delegacia. Vamos ver se eu te agredi e se não, vou processá-lo. Ela está dizendo que eu a agredi. Mentira. Ela está dizendo isso porque é mulher. Ela está tentando se aproveitar de uma situação porque é mulher”, gritou o treinador ao sair de campo para a TV Educativa do Espírito Santo.

Nova Venecia, a equipe que entrou nas semifinais após a vitória, também divulgou um comunicado sobre o que aconteceu em sua conta oficial do Instagram: “Não há justificativa para o ataque. Especialmente quando você se dirige covardemente a uma mulher. Não importa se você nasceu em outra época. Não importa de onde você vem. Você fala o dia todo na TV, na Internet, onde quer que vá. Portanto, acreditamos que a luta contra a violência contra as mulheres deve ser tratada de forma muito, muito severa”.

“Não só repudiamos a atitude nojenta e covarde, mas também esperamos e exigimos punição para o treinador em todas as áreas, para que atos como esse nunca mais aconteçam, não apenas em um campo de futebol, mas em todos os segmentos de nossas vidas”, disse.

A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo informou que abriu uma investigação e que aplicará rigorosamente as sanções apropriadas. A Federação disse em sua nota que “repudia qualquer ato de violência” e que dará todo o seu apoio ao juiz.





