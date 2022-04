Eles condenaram membros de “Los Chutas”, uma gangue de sequestradores de Edomex a 119 anos de prisão

La cifra de víctimas de secuestro en México disminuyó un 32,4 % mensual en abril hasta quedar en 104 personas, pero más de la mitad no fueron registradas en cifras oficiales, reportó este miércoles la ONG Alto al Secuestro. EFE/Mario Guzmán/Archivo

A Procuradoria-Geral da República (FGR), por meio da Procuradoria Especializada em Crime Organizado (FEMDO), obteve uma sentença de até 119 anos de prisão contra quatro membros de uma gangue de sequestradores que opera no Estado do México.

Jaime “S”, Emilio “A”, René “G” e Carlos “V” foram considerados culpados pelos crimes de crime organizado e privação ilegal de liberdade.

Todos os quatro são acusados de pertencer a uma organização criminosa dedicada a cometer o crime de privação ilegal de liberdade sob a forma de sequestro, identificada como Los Chutas, que operava principalmente nos municípios de Naucalpan de Juárez e Atizapán de Zaragoza, Estado do México.

Em outubro de 2007, o mandado de prisão foi emitido contra os quatro membros, que foi concluído em 29 de outubro do mesmo ano, e os colocou no Centro de Readaptação Preventiva e Social “Juan Fernández Albarrán”, em Tlalnepantla, e “Neza Bordo”, em Nezahualcóyotl, Estado do México.

Em 19 de maio de 2015, o juiz do processo proferiu uma condenação contra ele, decisão contra a qual interpuseram recurso, e em 27 de agosto, também em 2015, um Tribunal Unitário reverteu a sentença e ordenou a reintegração do processo.

Posteriormente, o juiz do caso voltou a proferir condenação pelos crimes de crime organizado (hipótese de sequestro) e privação ilegal de liberdade sob a forma de sequestro, pelo qual Emilio “A” foi condenado a 119 anos de prisão e multa de 2.525 dias; Jaime “S” e René “G”, 65 anos em prisão e multa de dois mil 525 dias; Jaime “S” e René “G”, 65 anos de prisão e multa de dois mil 525 dias; de 1.680 dias, enquanto Carlos “V” foi condenado a 45 anos de prisão e multa de 225 dias.

O número de vítimas de sequestro no México caiu para 131 em fevereiro, um declínio mensal de 7,9% em comparação com 138 em janeiro, informou a associação civil Alto al Abduction em seu último relatório.

Em seu relatório mensal, a organização detalhou que em fevereiro o número de detidos associados ao crime de sequestro aumentou em 242,8 por cento, já que no último mês havia 120 pessoas presas por esse crime, enquanto em janeiro apenas 35 suspeitos foram presos.

Além disso, a organização documentou que das 131 vítimas de sequestro em fevereiro de 2022, as autoridades contabilizaram apenas 84 para que 35,8% das vítimas “ficassem de fora das estatísticas”, alertou.

Ele também especificou que 31 sequestros foram registrados na mídia, mas as autoridades “não se integraram indevidamente em kits de investigação”.

Os estados com maior incidência desse crime no segundo mês do ano foram o Estado do México com 11 casos, Veracruz com seis e Jalisco e Chihuahua com cinco.

