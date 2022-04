Desafio viral “Homem da Flórida”, em que consiste e qual é a sua relação com os aniversários das pessoas

Quando você digita no mecanismo de pesquisa “Florida man” (homem na Flórida) e qualquer data, você verá que as manchetes das notícias aparecem com essa frase. Isso faz parte de um desafio viral que surgiu em 2013 e continua até hoje: os usuários da rede pesquisam as palavras mencionadas, qualquer data, como aniversários e depois compartilhe capturas de tela de telas com notícias relacionadas a esse tópico.

Esse desafio, que se tornou especialmente conhecido nos Estados Unidos, começou a circular pelo mundo nos últimos anos e recupera seus picos de popularidade de tempos em tempos. As histórias compartilhadas atraem a atenção por vários motivos: em primeiro lugar, que existem tantas manchetes que começam com a mesma frase; e em segundo lugar, que muitas vezes são relatos de eventos incomuns.

Algumas das histórias que mais se tornaram virais ao longo dos anos com o título mencionado acima:

11 de junho de 2012: Homem da Flórida preso por ligar para o 911 depois que seu gatinho foi negado a entrada em um clube de strip.

8 de junho de 2017: Um homem da Flórida desesperado para ir ao Hooters liga para o 911.

27 de abril de 2018: Um homem da Flórida “pratica karatê” com cisnes no parque.

4 de janeiro de 2019: Um homem da Flórida deu um soco no rosto de seu pai com uma pizza depois de saber que ele ajudou em seu nascimento.

11 de junho de 2020: Um homem da Flórida luta contra um jacaré que atacou seu cachorro.

20 de julho de 2020: Um homem da Flórida tenta fugir da prisão se afastando da polícia.

Qual é a razão pela qual existem tantos relatos atípicos naquela região? Diferentes teorias entram em jogo aqui. O primeiro diz que não há necessariamente episódios mais estranhos ocorrendo nesse estado, mas que há mais informações disponíveis sobre eles.

Miami, se encuentra en el sudeste de Florida (EE.UU). EFE/Ana Mengotti EFE

Acontece que as leis de registros públicos da Flórida, também conhecidas como Sunshine Laws, tornam mais fácil para os jornalistas obter denúncias de incidentes policiais e gerar histórias que atraem a atenção dos leitores.

As leis acima mencionadas permitem que os jornalistas insiram facilmente uma solicitação de registro público e, assim, obtenham informações sobre diferentes incidentes policiais que são materiais para seus artigos.

Outra teoria destaca o fato de que a Flórida é um grande estado, com um grande número de habitantes, o que torna os incidentes mais prováveis devido a uma questão de número. Além disso, como temos um clima úmido e quente, as pessoas passam mais tempo fora de suas casas e, portanto, há uma chance maior de que diferentes eventos ocorram em esferas públicas ou contextos nos quais são facilmente expostos.

Há também o fator de saúde mental. É o que Al Tompkins, membro sênior do corpo docente do Poynter Institute for Media Studies, em São Petersburgo, Flórida, em um artigo publicado em 2019 pela CNN.

A Flórida tem baixo financiamento dedicado à saúde mental. “Seria um erro pensar que a Flórida tem uma taxa de criminalidade louca; nossa taxa de criminalidade violenta está realmente diminuindo”, disse. Ele acrescentou: “O que é muito alto, no entanto, é a epidemia de saúde mental”.

Ele também destacou que, além das risadas que essas manchetes podem gerar, é importante analisar se há um problema maior para atender. Em alguns casos, os incidentes podem envolver pessoas que precisam de ajuda para lidar com uma situação adversa de saúde mental, enfatizou o especialista naquele artigo.

