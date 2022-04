Daddy Yankee anunciou três novas datas no México para sua última turnê

El artista puertorriqueño Daddy Yankee, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

Daddy Yankee abriu novas datas para sua turnê internacional La ultima vuelta, incluindo shows em Tijuana, Veracruz e Cancún.

Em 10 de abril, Daddy Yankee lançou uma nova programação de datas para sua turnê de despedida e surpreendeu seus fãs no México ao adicionar novos locais na república. Dos shows que já estavam planejados na Cidade do México, Guadalajara, Monterrey e Baja California, agora existem os em 21 de novembro em Tijuana, 2 de dezembro em Veracruz e 4 de dezembro em Cancún.

Até agora, nenhuma data de pré-venda e venda de ingressos foi anunciada, pois apenas “em breve” é lido no anúncio.

Este es el nuevo cartel de los conciertos de Daddy Yankee (Foto: Daddy Yankee)

As datas previamente confirmadas foram no Baja Beach Fest nas praias de Rosarito, na Baja California, nos dias 14 e 21 de agosto; 24 de novembro em Monterrey; 26 de novembro em Guadalajara e a data para a Cidade do México foi alterada de 2 de dezembro para 29 de novembro. Nenhuma venda de ingressos foi anunciada para o último local.

Os ingressos para os shows em Monterrey e Guadalajara estarão à venda na página Funticket a partir de 13 de abril às 10h. A página promocional já compartilhou os preços dos ingressos.

Precios para los boletos de Monterrey (Foto: Facebook/Fun Ticket)

O concerto em Monterrey será realizado no Estádio de Beisebol de Monterrey, El Palacio Sultan, e os ingressos mais baratos serão de 590 pesos na área mais distante do palco e os mais próximos, em pé, serão 2.490, sem considerar as taxas de serviço.

O evento de Guadalajara será realizado no Estádio 3 de Marzo, os ingressos mais baratos serão 790 pesos, enquanto os mais caros são 2.490 pesos em pé, e os lugares em caixas serão de 2.890 pesos.

Precios para los boletos de Guadalajara (Foto: Facebook/Fun Ticket)

Os ingressos para o Baja Beach Fest já estão à venda no site do festival e, para cada fim de semana, os ingressos variam de 429 pesos a 369 pesos, excluindo taxas de serviço e impostos.

O fato de o Big Boss anunciar novas datas para sua última turnê no México fez disso uma tendência nas redes sociais porque, após uma carreira de 28 anos, em 20 de março, anunciou sua aposentadoria da indústria da música.

Daddy Yankee é considerado um dos pioneiros do reggaeton, pois há mais de três décadas consolidou temas que são temas do gênero urbano, como Petrol, Dura, Ella Me Rise, entre outros.

Daddy Yankee agradeció a sus fans el apoyo y se despedirá a lo largo de este año (Foto: EFE/Thais Llorca) EFE

Através de um vídeo que postou em sua conta no YouTube, o cantor agradeceu aos fãs pelo apoio ao longo de sua carreira e anunciou que se aposentará dos palcos para sempre, não antes de se despedir de seu público com a turnê La última vuelta World Tour.

“Hoje eu finalmente vejo o objetivo. Foi você quem me deu a chave para abrir as portas e tornar esse gênero o maior do mundo, é o maior tesouro que posso ter na minha carreira, sempre trabalhei para não falhar com você, para não procurar um problema com muita disciplina”, disse ele em seu vídeo intitulado Finalmente vejo o objetivo.

Além dos shows que ele oferecerá, ele também se despedirá dos palcos com o álbum Legendaddy.

