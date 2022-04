Bruno Pacheco fala do esconderijo: Com a minha verdade, alguns serão salvos, outros cairão

O ex-secretário-geral do Palácio de Gobierno e hoje um fugitivo da justiça, Bruno Pacheco, falou do esconderijo e disse que não se entregará à justiça, pois considera o processo contra ele injusto e que sua vida está em perigo. O homem investigado pelo Ministério Público pelo suposto crime de conluio agravado em uma organização criminosa não está lá há duas semanas, quando uma prisão preliminar foi ordenada contra ele junto com outros envolvidos no caso. Ponte Tarata.

“Como vou tomar prisão preventiva se for algo injusto. Como vou acertar se vou expor minha vida. Eles até colocaram um preço na minha cabeça. Como posso voltar para minha casa se algum louco pode tirar minha vida”, disse ele em uma videochamada feita na última quinta-feira para a equipe do programa Punto Final.

Ele também disse que, desde que foi admitido no programa Most Wanted e que ofereceu 30.000 soles para obter informações sobre sua paradeiro, ele recebeu múltiplas ameaças, mas também oferece de “grupos de poder” para declarar ao longo das linhas de algumas versões que complicariam o Governo.

“Agora não estou apenas recebendo ameaças, mas também ofertas. Há pessoas que chegam perto de querer me forçar a fazer declarações que darão razão a um determinado grupo de todos os espaços que o governo dividiu”, disse, acrescentando que no devido tempo avaliará se revela quem está oferecendo ofertas para depor em um certa forma para o Gabinete do Procurador.

Bruno Pacheco fala do esconderijo.

ALGUNS SERÃO SALVOS, OUTROS NÃO

Além disso, no que diz respeito ao anúncio que havia feito, quando ainda não era fugitivo, de que pretendia colaborar com o sistema de justiça , esclareceu que isso não significa que se tornará um colaborador efetivo já que, segundo ele, não cometeu nenhum crime. No entanto, ele garantiu que dirá a verdade quando o Ministério Público pedir suas declarações e que algumas poderiam, portanto, cair.

“Para ser um colaborador eficaz, devo ter cometido um crime ou ter cometido um ato de corrupção, e não o fiz. Portanto, não posso ser um colaborador eficaz. Mas eu posso ajudar a justiça dizendo a verdade. E se com a verdade que vou dizer que alguns vão ser salvos ou sobrarão alguns, infelizmente terá que ser assim”, disse.

“Se a qualquer momento eu (usei) meu direito de permanecer em silêncio, foi por causa de uma estratégia de defesa porque era necessário saber até onde as investigações estavam indo”, acrescentou.

Bruno Pacheco não especificou quem não será salvo por suas declarações, mas garantiu que, quando o Ministério Público o convocar para fornecer informações, ele o fará e dirá a verdade.

36 MESES DE PRISÃO PREVENTIVA

Ressalta-se que, em 7 de abril, o Ministério Público solicitou 36 meses de prisão preventiva para sete pessoas investigadas. pelo suposto crime de conluio agravado em organização criminosa, no contexto do caso Provías Descentralizadas (Puente Tarata III). A ordem inclui o ex-secretário do Gabinete Presidencial, Bruno Pacheco.

O pedido foi feito pela Quinta Promotoria da Segunda Promotoria Especializada em Crimes de Corrupção de Funcionários em Lima, liderada pela promotora Karla Zecenarro Monge. As pessoas investigadas incluídas na ordem de prisão preventiva são:

1. O ex-secretário-geral do Palácio do Governo, Bruno Pacheco Castillo.

2. O ex-diretor da Provías Descentralizada, Victor Valdivia Malpartida.

3. O funcionário desta entidade, Edgar Vargas Mas.

4. O empresário Zamir Villaverde Garcia.

5. Empresário Luis Carlos Pasapera Adrianzén.

