Britney Spears anunciou que está grávida

Britney Spears y Sam Asghari en la premiere de "Once Upon a Time In Hollywood", Los Ángeles, EEUU, 22 julio 2019. REUTERS/Mario Anzuoni

“Fiz um teste de gravidez e vou ter um bebê”, anunciou Britney Spears segunda-feira de sua conta no Instagram. A estrela pop está esperando seu primeiro filho com o modelo e ator Sam Asghari, com quem ela ficou noiva no ano passado.

O casal, que se conheceu no set do videoclipe de “Slumber Party” em 2016, anunciou seus planos de casamento em setembro de 2021, após quase cinco anos de namoro.

Asghari pediu à namorada em casamento na mansão do cantor com um anel que tem um diamante de 4 quilates e gravado dentro de “Leona” porque é o apelido que ele a chama. O noivado deles veio em meio à batalha legal da cantora para recuperar o controle de sua vida e de um patrimônio de US$ 60 milhões. Sua tutela terminou oficialmente em novembro.

A cantora americana foi casada anteriormente com o dançarino Kevin Federline, com quem divide seus filhos Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15. Ele também teve uma breve união com seu amigo de infância Jason Alexander por apenas 55 horas em 2004.

Spears havia expressado seu desejo de se casar e ter mais filhos durante sua audiência em 23 de junho. Diante do juiz, ela disse a ela que queria começar uma família com seu parceiro, mas que seu pai não permitiria.

Notícias em desenvolvimento...