A revogação do mandato venceu a Consulta Popular: participaram mais de 10,2 milhões de mexicanos

Neste domingo, 10 de abril, foi realizado o Exercício Consultivo da Revogação de Mandato, que visa saber se o povo do México quer ou não que o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continue no cargo em que foi eleito e, embora a participação cidadã não seja suficiente para ser vinculativa, nota-se que foi muito maior do que a Consulta Popular do ano passado.

E é que o Instituto Nacional Eleitoral (INE) deu as estimativas oficiais deste exercício consultivo, que avançam uma possível resposta da massa de eleitores na república e indicam que, em comparação com a Consulta Popular de 2021, os mexicanos falaram até três vezes mais para expressar sua opinião sobre se o presidente fica ou está indo embora.

Segundo dados oficiais, dos 92 milhões 823 mil 216 cidadãos que compõem os cadernos eleitorais do INE, entre 17,0% e 18,2% foram às urnas. Isso significa que entre 15,7 milhões e 18,8 milhões de pessoas votaram, das quais, a grande maioria ratificou a permanência da AMLO como chefe do executivo federal.

O INE defende que o percentual que votou na saída de López Obrador da presidência varia de 6,4% a 7,8%, da mesma forma, a abstenção variou de 1,6% a 2,1%, enquanto as expressões de ratificação estão entre 90,3% e 91,9%, razão pela qual os números foram a favor do presidente.

Em comparação com a Consulta Popular que propôs iniciar uma investigação contra os ex-presidentes do México para que, em qualquer caso, processos judiciais pudessem ser iniciados contra eles, esse exercício teve uma participação líquida de 6.663.208 cidadãos, ou até 10,2 milhões de pessoas a menos.

