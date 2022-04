A que horas o Real Madrid x Chelsea joga AO VIVO: segunda mão das quartas de final da Champions League 2022

Karim Benzema del Real Madrid disputa el balón con el defensor del Chelsea Thiago Silva, en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones, en Stamford Bridge, Londres, Inglaterra - Abril 6, 2022 REUTERS/Tony Obrien

Real Madrid vs Chelsea AO VIVO. Espanhóis e ingleses se enfrentarão nesta terça-feira, 12 de abril, no Estádio Santiago Bernabeu, em partida válida pelo retorno das quartas de final da UEFA Champions League 2022. Os 'brancos' vão jogar com a tranquilidade da primeira mão (3-1), enquanto os 'blues' vão para o hit. Neste artigo, você sabe onde e como assistir a esse grande jogo internacional.

A equipe da 'Casa Blanca' continua seu bom momento na LaLiga espanhola após a última vitória em casa por 2-0 contra o Getafe com gols de Casemiro e Lucas Vázquez. Esse resultado permitiu que ele permanecesse no topo da classificação com 72 pontos na ausência de 7 datas antes do final do campeonato. Seu principal perseguidor, o Barcelona de Xavi Hernández, marcou 60 pontos e, embora permaneça longe na classificação, qualquer queda de seu rival clássico pode encurtar e comprometer essa distância.

Jogadores como Federico Valverde ou Vinicius Jr. estão cada vez mais tomando conta nos onze iniciais. Embora no caso do uruguaio, sua posição principal seja o meio-campista, mas a posse indiscutível do tridente formado por Casemiro, Toni Kroos e Luka Modric fez com que o técnico Carlo Ancelotti mudasse de posição para colocá-lo como um ala direito com um perfil mais interno. No último duelo contra os ingleses, ele foi capaz de cumprir e implantar o desperdício físico que o caracteriza.

Na competição europeia, a seleção espanhola passou de menos para mais. E o fato é que a primeira derrota na fase de grupos para o xerife Tiraspol da Moldávia disparou alarmes de preocupação. No entanto, eles acabaram sendo premiados com o grupo D adicionando 15 pontos. A partir de então, ele mostrou exposições de destaque, como contra o PSG na França. Especialmente na partida lembrada do retorno em Madri, com um 'ha-trick' de Karim Benzema, com o qual eliminaram os parisienses.

Do lado da equipe britânica, eles superaram o Southampton no último jogo da Premier League por um placar de 6 a 0 com as pontuações de Marcos Alonso, Mason Mount (x2), Timo Werner (x2) e Kai Havertz. Este resultado os mantém em terceiro lugar com 62 pontos e, ao mesmo tempo, deu-lhes uma ligeira vantagem sobre o quarto lugar que é o Tottenham, de Antonio Conte, com 57 pontos.

Agora, aqueles liderados por Thomas Tuchel não se divertem. E o fato é que a venda do clube por seu dono, Roman Abramovich, devido à invasão russa da Ucrânia o afetou economicamente por causa dos laços que teria com o presidente Vladimir Putin. De fato, nas próximas semanas, espera-se encontrar o comprador e o novo proprietário da entidade de Londres. Todo esse problema afetou indiretamente os jogadores, que em alguns casos têm negociações pendentes para renovar, como César Azpilicueta, Antonio Rüdiger ou Andreas Christensen. Embora este último tivesse um acordo com Barcelona. Além disso, Romelu Lukaku, assinando esta temporada, está em segundo plano para o técnico alemão a favor do Havertz, então seu desconforto também teria influenciado o baixo nível da equipe.

FALTAS

Em relação às ausências, o Real Madrid não poderá contar com Eden Hazard, Isco, Eder Militao ou Jesús Vallejo. O belga passou recentemente por uma cirurgia no tornozelo, o espanhol sofre de um desconforto nas costas, enquanto este contraiu COVID-19. Por sua vez, o brasileiro é sancionado pelo cartão amarelo que recebeu na primeira mão em Londres.

No caso do Chelsea, eles não terão Azpilicueta ou Lukaku na equipe para a revanche. O zagueiro espanhol também sofre com o coronavírus, enquanto o atacante tem problemas com o tendão de Aquiles. Eles se juntam à conhecida perda de Ben Chilwell devido a uma lesão no joelho.

Convocados del Real Madrid para duelo de vuelta ante Chelsea por Champions League.

DECLARAÇÃO

O treinador dos 'merengues', Carlo Ancelotti, declarou em entrevista coletiva sobre este duelo contra o blues: “É normal que todos saibam que será uma partida difícil. Todos, a equipe e os fãs. São quartos da Liga dos Campeões, são sempre difíceis, apesar do que aconteceu na primeira mão. Devemos ter uma partida completa, saber sofrer, lutar, competir, estar na partida pelos 90 minutos. Temos que pensar no mesmo jogo que em Londres, tendo em mente que esperamos que um adversário que faça o seu melhor para vencer o empate.”

Enquanto isso, o estrategista do Chelsea Thomas Tuchel não estava otimista em reverter o placar. “Não temos muita chance, dado o que aconteceu na primeira partida, que competição é, o rival e o estádio. É muito improvável (passar a rodada), mas vale a pena tentar. Tentar significa estar em 100% e procurar nosso limite. É o que há, é uma ótima noite”, disse.

Real Madrid venceu o Chelsea por 3-1 pela Liga dos Campeões

ÚLTIMOS JOGOS

Chelsea 2-0 Real Madrid (Liga dos Campeões — 2021)

Real Madrid 1-1 Chelsea (Liga dos Campeões — 2021)

Real Madrid 3-2 Chelsea (Amistoso Internacional — 2016)

Real Madrid 3-1 Chelsea (Amistoso Internacional — 2013)

REAL MADRID VS. CHELSEA: POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Nacho, David Alaba, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Federico Valverde, Vinicius Jr. e Karim Benzema. DT: Carlo Ancelotti

Chelsea: Edouard Mendy; Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Antonio Rudiger; Reece James, N'Golo Kanté, Matthew Kovacic, Mark Alonso; Monte Mason, Hakim Ziyech e Kai Havertz. TD: Thomas Tuchel

TEMPOS PARA ASSISTIR REAL MADRID VS. CHELSEA AMÉRICA LATINA

