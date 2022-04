A ditadura cubana mais uma vez prendeu Berta Soler, líder das Damas de Branco

Dissidentes cubanos Berta Soler, líder do movimento de oposição Senhoras de Branco, e seu marido, companheiro dissidente Angel Moya, foram libertados na segunda-feira após serem presos pelo décimo segundo domingo consecutivo em Havana por agentes da ditadura de Castro.

Moya relatou em sua conta no Facebook que ele e Soler foram presos às 10h45 da manhã de domingo “por forças repressivas combinadas da Segurança do Estado e da Polícia Nacional quando deixaram a sede nacional de Las Damas de Blanco”, localizada no bairro de Havana, em Lawton.

Moya explicou que ambos foram levados para unidades policiais nos municípios de Guanabacoa e Cotorro, onde cada um deles impôs uma multa de 150 pesos cubanos (equivalente a 6,25 dólares à taxa de câmbio oficial) e liberados pouco depois das duas horas da manhã de segunda-feira.

Os membros das Senhoras de Branco foram presos todos os fins de semana desde que anunciaram em janeiro que, como antes da pandemia, voltariam a sair às ruas, desta vez pelos presos nos protestos de 11 de julho do ano passado.

O movimento Ladies in White foi formado por um grupo de mulheres familiares de 75 dissidentes e jornalistas independentes presos e condenados em março de 2003 a altas penas de prisão após uma onda de repressão do regime cubano, conhecida como “Primavera Negra”.

Berta Soler y su esposo Ángel Moya fueron detenidos arbitrariamente en La Habana

As esposas, mães e outros parentes desses prisioneiros começaram uma série de marchas dominicais pedindo sua libertação e se tornaram um símbolo de dissidência. Em 2005, The Ladies in White recebeu o Prêmio Sakharov para a Liberdade de Consciência do Parlamento Europeu.

A União Europeia (UE) e organizações não governamentais como a Human Rights Watch (HRW) e a Amnistia Internacional (AI) criticaram essa onda de detenções, chamando-as de políticas.

As autoridades cubanas, por sua vez, alegaram que eram contra-revolucionários que tentavam violar a soberania nacional por ordem dos Estados Unidos.

Na semana passada, a organização Prisoners Defenders (PD) informou que atualmente existem 1.027 presos políticos em Cuba, a maioria deles (894) como resultado das manifestações da oposição em julho do ano passado.

Esta organização, que publica a lista de presos políticos na ilha caribenha todos os meses, informa que 38 desses detidos e condenados são menores, o mais jovem de 13 anos, e 42% deles foram acusados de sedição.

Em comparação com o ano anterior, eles observam que abril do ano passado começou com 140 presos políticos, um número que aumentou significativamente após os protestos de 11 de julho, em que milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra a ditadura de Miguel Díaz-Canel ao grito de “liberdade”.

La ONG Prisoners Defenders reportó que en este momento hay más de mil presos políticos en Cuba (EFE/Ernesto Mastrascusa)

A Prisoners Defenders (PD) sustenta que mais de 5.000 pessoas foram presas nesses protestos de 2021 e mais de 1.500 foram processadas criminalmente.

No total, a organização denuncia 1.204 presos políticos de 1º de abril de 2021 a 31 de março de 2022.

Prisioneiros Defensores, que constantemente denuncia a situação política em Cuba, acusou o regime cubano nas Nações Unidas na semana passada de “tortura” de “presos políticos” na ilha, em um relatório apresentado ao Comitê da ONU Contra a Tortura e Relator Especial sobre tortura.

(Com informações da EFE)

Continue lendo: