“Políticos promissores, com ideologia ocasional e moral comovente”: José Félix Lafaurie despachado contra os membros do Pacto Histórico

Na mídia regional Vanguardia, o presidente de Fedegan e marido de uma das senadoras mais polêmicas do Centro Democrático, María Fernanda Cabal, escreveu uma coluna de opinião onde mais uma vez mostrou suas diferenças com o Pacto Histórico e seu candidato presidencial Gustavo Petro. Esta não é a primeira vez que o empresário ataca políticos que discordam de suas posições ideológicas.

No espaço de opinião, Lafaurie começa assegurando que a aliança onde diferentes movimentos e políticos alternativos estão localizados não tem critérios, portanto, está perto de alguns de seus supostos inimigos porque eles não se importam “com o custo para o país”.

“Como um grupo de políticos promissores se reúne no “Pacto Histórico”, com ideologia ocasional e moral comovente, para se aproximar “do sol que mais brilha” ou aliar-se ao “inimigo do meu inimigo”, independentemente do custo para o país”, leu a mídia colombiana.

Após sua introdução, começa a nomear cada um dos membros mais reconhecidos do movimento e o primeiro que ele nomeia é Gustavo Petro, o candidato presidencial e o favorito nas pesquisas para liderar o país pelos próximos quatro anos. Sobre o senador da Colômbia Humana, como em muitas ocasiões, o argumento que ele usou para desacreditar sua posição foi sua adesão ao M-19.

E acrescentou: “Aquele que “nunca” recebeu dinheiro debaixo da mesa, que hoje gasta com ostentação diante do silêncio cúmplice da CNE. Petro, instigador do ódio e da violência; a mão negra por trás de Paro e suas consequências desastrosas. Petro, um ex-prefeito fracassado que hoje quer dar sua experiência ao país.”

Ele então mencionou Gustavo Bolívar e destacou que, graças a alguns problemas relacionados ao dinheiro, como evasão e fraude, ele conseguiu se posicionar como o topo da lista do movimento e ganhar seu segundo mandato como senador da República. Além disso, ela falou de Piedad Córdoba, também deputada eleita do Pacto Histórico e que está relacionada a investigações que a intrometem com Alex Saab, acusado de ser o líder de Nicolás Maduro e do regime chavista e acusado de ser cúmplice em alguns dos sequestros das FARC.

Em seguida, foram Roy Barreras e Armando Benedetti, que foram lembrados de sua jornada por vários movimentos e no caso de Benedetti de ser investigado pela Corte por questões de enriquecimento ilícito. E, finalmente, ele se referiu aos apoios e nomes que se juntaram à campanha política de Petro, como: Ernesto Samper, Alfonso Prada e Juan Manuel Santos.

Não é a primeira vez que José Felix Lafaurie enfrenta o Pacto Histórico e seus representantes, há alguns meses a discussão ocorreu em torno das declarações de diferentes ex-paramilitares de que o agricultor havia sido parente de Salvatore Mancuso. Naquela época, o candidato presidencial garantiu que: “Era sua principal forma de lavar dólares. Com isso, condenaram a Colômbia à improdutividade agrícola”.

