Na praia e em casa, os opositores desdenham a revogação da consulta de mandato: “nem as mães que votarão nessa farsa”

CIUDAD DE MÉXICO., 29AGOSTO2017.- Javier Lozano Alarcón senador del PAN en conferencia de prensa dió detalles sobre el caso de espionaje en el estado de Puebla. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

A partir das 08:00 de domingo, 10 de abril (e até 18:00), é realizada a Consulta de Revogação de Mandato, na qual os cidadãos são questionados sobre se se querem ou não que Andrés Manuel López Obrador deixe o cargo de presidente do México mais cedo. Diante do exercício, diferentes pessoas que se opunham à chamada do 4T reagiram pedindo à população que não saísse e votasse.

Durante o dia das eleições, um dos mais ativos nas redes sociais sobre o assunto foi Javier Lozano, ex-chefe do Ministério do Trabalho e Previdência Social do México, ex-senador e ex-membro do Partido de Ação Nacional. Por meio de sua conta no Twitter, o advogado zombou da Revogação de Mandato ao acusá-la de ser uma farsa.

“Tenha um dia muito bom, querida comunidade. Desejo a todos um feliz domingo. Eu já encontrei minha caixa e nenhuma mãe que eu vou votar nessa farsa. Na verdade, estou longe disso (tanto da caixa quanto da armadilha)”, escreveu em uma publicação que acompanhava uma foto de dentro de uma casa onde o mar é visto ao fundo.

El presidente López Obrador anuló su voto y escribió "Viva Zapata" eb su boleta. Foto: Cuartoscuro Presidencia | Presidencia

O político mexicano prestou especial atenção ao processo e à configuração da Revogação do Mandato desde a sua criação. Nos dias anteriores, Lozano reiterou seu desacordo com a atual administração federal, argumentando que funcionários relacionados ao quarto trimestre que criticaram ou apontaram as ações do Instituto Nacional Eleitoral, eles nada mais são do que “trapaceiros e primitivos”. “Eles não se cansaram de fazer pias e meia fora da lei. Talvez essa anulação seja o que eles querem, então, atacar ferozmente o árbitro eleitoral”, lançou.

Mariana Gómez del Campo, atual membro da Câmara dos Deputados e parte do grupo de legisladores do PAN que denunciou Claudia Sheinbaum à Procuradoria-Geral da República por alegadamente ter cometido crimes eleitorais, também se manifestou contra o dia da votação.

“Bom dia de um México onde o capricho do inquilino do palácio está custando bilhões de pesos aos mexicanos. Meus respeitos aos funcionários do INE que estão sorteando sem recursos para salvaguardar nossa DEMOCRACIA”, disse o deputado e ex-senador.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al realizar su voto. Foto: Cuartoscuro Rogelio Morales | Rogelio Morales

Além disso, ele pediu que as pessoas relatassem quaisquer irregularidades que estejam testemunhando. “Se eles estão perto das caixas ou por acaso estão passando e detectam irregularidades, caixas vazias, comprando votos, carregando, etc., por favor, COMPARTILHE vídeos e/ou fotos sem arriscar sua vida porque você já sabe como eles são gastos”, pediu.

A ex-candidata presidencial no processo de 2018, Margarita Zavala, também minimizou a consulta. “Para mim, hoje é Domingo de Ramos. Sempre foi um grande dia para mim e minha família”, escreveu em sua conta oficial. Seu marido e ex-presidente do país, Felipe Calderón, ecoou publicações que apontam para a baixa participação dos cidadãos e controvérsias governamentais em relação ao INE.

Uma das críticas mais duras feitas no contexto da Revogação do Mandato foi feita por Jesús Ortega Martínez, ex-deputado e ex-presidente do Partido da Revolução Democrática, comparando o exercício atual com um referendo realizado pelo ditador Francisco Franco na Espanha em 1966. Embora haja pouca relação entre um processo e outro, o político publicou: “O que o Warlord diz que está esperando por eles; que algo acontece; que ele não os vê!”.

“Hoje vamos testemunhar como a realização desavergonhada pelos governos Morena de todos os três níveis, deputados federais e locais e senadores, levará os cidadãos a uma máquina estatal, que também estão sujeitos porque os programas sociais são usados para manobrar esse tipo de ação”, disse Ángel Ávila Romero, também membro do PRD.

CONTINUE LENDO: