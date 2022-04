JB no ATV: Dilbert Aguilar parodiou maus tratos que sofreu nos arredores de um canal de televisão

No início de abril, Milagros Leiva encenou um incidente embaraçoso quando gritou para que o ônibus de Dilbert Aguilar fosse removido. Esse incidente foi recriado pelo cantor em JB na ATV. O artista chegou a chamar seu veículo de troncomóvil, palavra que o jornalista usou naquela ocasião.

Jorge Benavides convidou Dilbert Aguilar para seu programa, este sábado, abril 9,. O cantor participou da sequência 'Trampolín a la champa', onde brincou sobre o que aconteceu com Milagros Leiva. Ele até parodiou a situação com Danny Rosales, em seu personagem em 'Viejoleta'.

“Eu trouxe meu porta-malas móvel”, disse Dilbert Aguilar, usando as palavras do jornalista. “Eu quero saber quem é o motorista desse porta-malas móvel!” , disse Milagros Leiva naquela ocasião de forma pejorativa aos músicos do cantor.

“Eu não sei. O guardião me disse: 'Deixe seu carro lá'. E deixei meu carro lá”, respondeu o cumbiambero a Danny Rosales no JB no ATV, gerando o riso dos outros.

Dito isso, ele cantou a música “Unita más”. Finalmente, ele terminou sua apresentação dizendo: “A música é saudável e saudável, saudável”.

Como você se lembra, Dilbert contou o que aconteceu com o programa Magaly Medina. “Ela entrou no ônibus para gritar com eles, em tom altivo ela disse: 'Quem é Dilbert Aguilar? Quem são esses desajustados? 'Ele disse, 'Quem você derrotou? '”, disse o intérprete de “Não quero que chore de novo”.

Finalmente, ele passou a se desculpar com o jornalista. “Se havia algo que te incomodasse, desculpe-me e desculpe os caras, mas não era o tom ou a maneira de pedir um favor”, disse.

O QUE ACONTECEU COM MILAGROS LEIVA?

O programa Magaly Tv: La firme anunciou que Dilbert Aguilar e seus músicos foram maltratados por Milagros Leiva quando o ônibus do grupo estava estacionado em frente à Willax Television .

De acordo com os vídeos e a história da própria Magaly Medina, o apresentador de televisão embarcou no meio de transporte do grupo cumbia para exigir arrogantemente que eles saíssem do local, isso porque eles estavam em seu lugar de estacionamento.

Da mesma forma, um repórter do programa ATV foi entrevistar o cantor de cumbia e perguntou se era verdade que Milagros Leiva, quando estava furioso, começou a desprezá-lo na frente de todos os seus colegas de trabalho.

“Ele te disse quem você é, em quem você bateu?” , eles consultaram o cantor de cumbia. “Sim, ele se colocou nesse tom. Ela entrou no ônibus para gritar (com seus músicos) em um tom altivo”, disse.

Segundo Dilbert Aguilar, o apresentador da Willax Televisión foi procurá-lo após a briga com seus músicos e não hesitou em tentar fazê-lo se sentir inferior, algo como os músicos que o acompanharam naquele dia.

“Ele me disse: 'Ei, quem são aqueles mal adaptados' e outros adjetivos para meus meninos. Eu não sabia de nada porque estava em outro ambiente. Eu não sabia nada sobre isso, disse a mim mesma que algo tinha que acontecer para que eles reagissem assim. E então os meninos me contaram o que aconteceu”, disse.

Em outro momento, o cantor de cumbia confirmou que Milagros Leiva não se comportou adequadamente com ele, apesar de ser convidado no canal de televisão. “Não, ficou... Em quem você bateu? Foi assim que correu”, acrescentou.

DILBERT AGUILAR EXPLICA POR QUE ESTACIONOU NOS ARREDORES DO CANAL

Para esclarecer os fatos, Dilbert mencionou que o ônibus de seu grupo estava estacionado no local que o trabalhador do canal disse a ela, e que se ela tivesse pedido que eles saíssem do local de maneira amigável, eles o teriam feito imediatamente.

“A guardiã nos colocou naquele lugar, ela teve que ir de uma maneira mais gentil, como qualquer pessoa natural faria. Peça ao motorista um espaço para acomodar seu carro”, acrescentou.

“Quem você bateu?” , disse a Dilbert Aguilar enquanto gritavam para que seus músicos saíssem de um estacionamento público.

