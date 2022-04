Guido Bellido pede a María del Carmen Alva que se demita dos presidentes do Congresso

O abraço comentado entre os congressistas María del Carmen Alva e Guido Bellido já faz parte do passado. As discrepâncias entre o partido no poder e a oposição foram reformuladas após as declarações do parlamentar de Perú Libre, no qual recomendou que o chefe da legislatura se afastasse e “parasse” . trabalhando para os peruanos”. Isso depois de uma das semanas mais movimentadas até agora este ano, tanto para o governo de Pedro Castillo quanto para a representação nacional.

O comentário que teria gerado a rejeição de Bellido seria a menção de Alva à renúncia do presidente seria “a única saída” para acabar com a crise em que o país se encontra. “Sabemos que não há votos para vaga, a vaga exige 87 votos, com os três assentos de esquerda já bloqueando a possibilidade de vaga. A única saída por enquanto é a demissão. O vice-presidente deveria assumir”, disse Alva.

Diante disso, Guido Bellido chamou o Conselho de Administração do Congresso de uma vaga, que é liderada pela congressista da Ação Popular. “É inconcebível ter um Conselho de Administração 'vago' no Congresso, quando deve garantir o princípio da imparcialidade porque há uma maioria que rejeita a vaga e reconhece a vitória democrática”, escreveu o parlamentar de Cusco em sua conta no Twitter.

Guido Bellido pide a María del Carmen Alva renunciar a la Mesa directiva del Congreso

Linhas depois, Bellido sugeriu que Alva fosse a única a se afastar. “Sugiro que você renuncie e pare de trabalhar para os peruanos”, acrescentou. Por seu lado, a presidente do Congresso preferiu não se manifestar. Recorde-se que o Congresso enviou ao presidente Castillo uma moção promovida pela congressista Roseelli Amuruz, de Avanza Pais, instando-o a renunciar.

MAIS AVALIAÇÕES

Na tarde de sábado, o presidente do Conselho de Ministros, Aníbal Torres, acusou o Congresso de distorcer o projeto de lei apresentado pelo Executivo para elimine o IGV em alguns alimentos”. Ao receber o autógrafo da lei, percebemos que o Congresso distorceu o projeto de lei, ao exonerar o dorso magro, ganso, faisão, pintadas, carne importada, leite condensado, lasanha, ravióli, entre outros, que não fazem parte da cesta básica da população com recursos limitados”, disse Torres.

A adição de produtos que não fazem parte da cesta básica da família causou a rejeição do Executivo e de vários próximos a ele, incluindo Guido Bellido. “Senhora Presidente do Congresso da República, pedimos maior julgamento; não permitiremos que a lei e a trapaça sejam feitas ao mesmo tempo”, escreveu em outro tuíte.

Guido Bellido pide a María del Carmen Alva renunciar a la Mesa directiva del Congreso

Junto com uma imagem que mostra Alva cercada por alimentos como carne, perú, lasanha e sobremesas, Bellido acusou o parlamento de promover leis que violam os interesses da maioria dos peruanos. “Você não pode impor leis contra o país em nome da cesta básica da família e justificá-la quando semeamos uma bomba-relógio”, acrescentou em sua publicação.

Segundo o premier Torres, a lei geraria “um orçamento orçamentário de 3,2 bilhões de soles que não permitirá serviços básicos, hospitais, escolas, delegacias, projetos de água e drenagem, infraestrutura de irrigação, entre outros”, disse por meio de suas redes sociais.

De acordo com o economista Jorge Carrillo Acosta, este regulamento aprovado pelo Congresso teria um “impacto total de S/500 milhões a menos de receita durante 2022″. Por isso, o Ministério da Economia e Finanças (MEF) deve ser solicitado “que regule a lei no prazo máximo de 15 dias corridos”.

CONTINUE LENDO