Governos da Colômbia e do Perú decidem explorar a bacia do rio Putumayo

Por iniciativa dos governos da Colômbia e do Perú, a Expedição Binacional da Bacia do Rio Putumayo será realizada entre os dois países vizinhos. Esta medida faz parte dos compromissos binacionais assinados no Plano de Ação 2022 de Villa de Leyva, em 14 de janeiro. Reunião que reuniu os presidentes, Iván Duque, da Colômbia, e Pedro Castillo, do Perú.

Esta primeira Expedição Binacional de Biodiversidade foi lançada na sexta-feira, 8 de abril, na cidade de Iquitos, Perú. O evento contou com a presença de representantes de instituições peruanas e colombianas.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente da Colômbia, o objetivo do trabalho binacional é conhecer as espécies registradas na bacia do rio Putumayo, “a fim de promover sua conservação, identificar espécies endêmicas ou ameaçadas e determinar espécies adequadas para processos de restauração ecológica, bem como o fortalecimento das capacidades das comunidades locais”.

De 9 de abril a 1º de maio, 47 cientistas dos dois países viajarão por um setor da bacia média do rio Putumayo, localizada nos departamentos de Amazonas (Colômbia) e Loreto, província de Maynas (Perú). Durante a expedição, serão realizadas amostragens de campo de diferentes grupos biológicos de flora e fauna, “o que fortalecerá as informações das coleções biológicas e dos sistemas de informação amazônicos de cada país”, disseram as autoridades dos dois países durante a cerimônia de lançamento deste aliança.

O desenvolvimento técnico da expedição será realizado pelo Instituto Amazônico de Pesquisa Científica (SINCHI) da Colômbia, que prestará o serviço de 17 de seus pesquisadores das Universidades Nacional e do Vale. Por sua vez, o Instituto Peruano de Pesquisa da Amazônia terá 30 pesquisadores vinculados à instituição e à Universidad Mayor de San Marcos.

Luz Marina Mantilla Cárdenas, diretora-geral do SINCHI, disse que “nossa missão será fortalecer o pool de informações de coleções biológicas e os sistemas de informação amazônica e de biodiversidade de cada país e, assim, fortalecer as próprias comunidades locais no conhecimento de suas recursos. Estamos confiantes de que os resultados que obtemos serão vitais para a ciência e o conhecimento geral e que o trabalho da população local promoverá a troca de conhecimentos, conhecimentos e experiências”, disse.

Durante a fase de campo, as equipes serão acompanhadas por co-pesquisadores locais, o que facilitaria o intercâmbio e a transferência de conhecimento, ampliando o diálogo entre o conhecimento tradicional e o científico. “Nesta Expedição Binacional, não só as relações binacionais são estabelecidas, os cientistas terão um vínculo e uma base comum de trabalho ao longo dos anos”, disse Benjamín Marticorena, presidente do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação peruana.

A área de fronteira onde a expedição será realizada é uma das regiões mais distantes dos centros populosos da Colômbia e do Perú, que por sua vez compartilham um trecho de 1.330 quilômetros lineares. “Este trabalho é essencial para a gestão sustentável, mas primeiro precisamos saber o que temos em nossa Amazônia e é por isso que é essencial iniciar esta expedição”, disse a vice-ministra peruana de Desenvolvimento de Recursos Naturais, Yamila Silva Vidal.

Por sua vez, o vice-ministro do conhecimento, inovação e produtividade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Sergio Cristancho Marulanda, enfatizou que “para o governo colombiano, o conhecimento da biodiversidade é de vital importância para estabelecer a gestão adequada dos recursos naturais .”

