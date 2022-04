Foi assim que Nairo Quintana se saiu na primeira etapa da Turkish Tour

Depois de terminar em quarto lugar na classificação geral do Tour da Catalunha há algumas semanas, Nairo Quintana voltou à ação neste domingo na primeira etapa do Tour da Turquia, que foi disputada ao longo de 202 quilômetros entre Bodrum e Kuşadası.

O australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) conquistou a vitória após uma impressionante definição de sprint, batendo o belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e o compatriota Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco).

Por sua parte, Nairo, que começa como um dos fortes candidatos ao título na classificação geral, não sofreu contratempos durante o dia, por isso conseguiu terminar em 14º lugar com o mesmo tempo que o plantel principal. No entanto, deve-se notar que os três primeiros corredores a cruzar a linha de chegada receberam um bônus de dez, seis e quatro segundos, respectivamente.

Caleb Ewan, ganador de la etapa 1 del Tour de Turquía 2022. Foto: Lotto Soudal

Outros ciclistas colombianos, como Jhojan García (Caja Rural) e Dayer Quintana (Arkéa Samsic), perderam cinco segundos para o grupo principal. No entanto, eles desempenham um papel de gregário em seus respectivos esquadrões.

A escapada do dia consistiu em seis pilotos: Halil Dogan (Bike Aid), Burak Aba (Spor Toto Cycling Team), Abraham Stockman (Saris Rouvy Sauerland), Julen Irizar (País Basco), Jonathan Clarke (Wildlife Generation Pro Cycling) e Vitaly Buts (Sakarya BB Pro Team). No entanto, estes foram atingidos pelo pelotão a 34 quilômetros de distância.

O americano Sean Bennett (China Glory) tentou um ataque final com 14 km restantes, mas foi caçado na fase final do dia.

A segunda etapa acontecerá nesta segunda-feira com uma rota de 156,4 km entre as cidades de Selçuk e Alaçatı. O principal desafio do dia será um porto de terceira classe no quarto trimestre da rota: 'Climb Prime' com 3,8 km a inclinação média de 5,2%.

Perfil de la etapa 2 - Tour de Turquía 2022

Na prévia da competição, Nairo disse que seu layout se encaixa na preparação que ele precisa para o Tour de France: “Eu vou descobrir o Tour da Turquia, mas também este país. Por outro lado, já vi a corrida muitas vezes na televisão, especialmente nas etapas de montanha. As subidas são boas, longas e se encaixam perfeitamente no meu perfil.”

“Espero estar em boas condições e ter me recuperado bem. Infelizmente, depois da Volta a Catalunya, fiquei doente. Eu tive febre por alguns dias, mas estou bem agora. Espero ter um bom nível neste Turkey Tour 2022, para que eu possa competir na classificação geral”, disse em declarações à mídia oficial da equipe.

Por fim, o ciclista boyacense explicou que a intenção é que a equipe também possa lutar na embalagem: “O coletivo Arkéa-Samsic envolvido nesta competição também permitirá que Nacer Bouhanni jogue sua carta durante as etapas do velocista. Todos estarão ao seu serviço nesse momento. Nosso objetivo é alcançar o sucesso da equipe com a Nacer, mas nos estágios de montanha espero brilhar”.

1. Caleb Ewan (Austrália/Lotto Soudal) - 4:38:15 ″

2. Jasper Philipsen (Bélgica/Alpecin-Fenix) - m.t.

3. Kaden Groves (Austrália/Troca de bicicletas da equipe - Jayco) - m.t.

4. Danny van Poppel (Países Bajos/BORA – hansgrohe) - m.t.

5. Rick Zabel (Alemanha/Israel - Premier Tech) - m.t.

14. Nairo Quintana (Colombia/Arkéa Samsic) - m.t.

45. Jhojan Garcia (Colômbia/Caja Rural — Seguro) - 0:05 ″

54. Dayer Quintana (Colômbia/Arkea Samsic) - 0:05 ″

1. Caleb Ewan (Austrália/Lotto Soudal) - 4:38:05 ″

2. Jasper Philipsen (Bélgica/Alpecin-Phoenix) - 0:04 ″

3. Kaden Groves (Austrália/Troca de bicicletas em equipe - Jayco) - 0:06 ″

4. Danny van Poppel (Países Bajos/BORA – hansgrohe) - 0:10″

5. Rick Zabel (Alemanha/Israel - Premier Tech) - 0:10 ″

14. Nairo Quintana (Colombia/Arkéa Samsic) - 0:10″

45. Jhojan Garcia (Colômbia/Caja Rural — Seguro) - 0:15 ″

54. Dayer Quintana (Colômbia/Arkea Samsic) - 0:10 ″

